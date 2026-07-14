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Alcalde de Quinchía reconoce error y descarta multas por alimentar animales en condición de calle

Las declaraciones del alcalde de Quinchía (Risaralda), Jader de Jesús Clavija sobre una eventual sanción a quienes alimentaran animales en condición de calle desataron una fuerte polémica. Sin embargo, en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el mandatario aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto, reconoció que se expresó de manera equivocada y ofreció disculpas públicas.

Por su parte, la senadora Andrea Padilla, reconocida por su trabajo en defensa de los animales, aceptó la rectificación del alcalde, pero insistió en que los municipios deben cumplir las obligaciones que establece la legislación sobre bienestar animal.

Alcalde de Quinchía ofrece disculpas por sus declaraciones

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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