Incendio en conjunto residencial de Soacha dejó una mascota sin vida

Una emergencia se presentó en la tarde de este martes 14 de julio en el conjunto residencial El Futuro I, en el municipio de Soacha, luego de que un incendio afectara uno de los apartamentos.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Soacha B-14, junto con el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Defensa Civil y personal de la Oficina de Gestión del Riesgo, quienes desplegaron un operativo para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras viviendas.

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Organismos de socorro evitaron que el fuego se extendiera

Las labores de los equipos de emergencia se concentraron en sofocar el incendio, asegurar la zona y proteger las edificaciones cercanas, con el fin de reducir el riesgo para los habitantes del conjunto residencial.

En medio de la inspección realizada dentro del inmueble afectado, las autoridades encontraron un gato que resultó comprometido por la emergencia. Aunque el personal de rescate intentó salvarle la vida mediante maniobras de reanimación, el animal falleció en el lugar.

Autoridades investigan

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas por este hecho. Mientras culminan las labores de enfriamiento y verificación de la estructura, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer el origen de la conflagración y determinar la magnitud de los daños ocasionados.