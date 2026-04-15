Alcalde Galán se reunió con presidentes de altas Cortes: manifestó la necesidad de reformas legales

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, había convocado a los presidentes de las altas Cortes del país a una reunión. Esa cita se cumplió en la mañana de hoy en un desayuno en el Palacio del Lievano en el centro de la capital.

A la reunión asistió la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.

El alcalde de Bogotá estuvo acompañado del secretario jurídico, Mauricio Moncayo, el secretario de seguridad, César Restrepo y el secretario general, Miguel Silva.

Este encuentro se da debido a los reiterados mensajes que ha enviado el alcalde Galán sobre la necesidad de reformar las leyes judiciales.

El mandatario capitalino manifestó su respeto y respaldo a la rama judicial y a sus decisiones, pero les reiteró su preocupación por el sistema judicial.

Reconoció que existen retos de la justicia para garantizar la seguridad en las ciudades, pero insistió en la necesidad de avanzar en reformas legales para conseguir penas efectivas a los delincuentes.