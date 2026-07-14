Cerros Orientales de Bogotá cerrarán del 18 al 20 de julio: conozca la razón

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que los senderos de los Cerros Orientales permanecerán cerrados al público los días sábado 18, domingo 19 y lunes festivo 20 de julio, como parte de las medidas adoptadas para garantizar el desarrollo de la conmemoración del Día de la Independencia.

La decisión responde a la disposición de las unidades de la Policía Nacional en las labores de alistamiento y seguridad para los eventos programados con motivo del 20 de Julio, por lo que durante esos tres días no estará habilitado el ingreso de visitantes a los senderos ecológicos.

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¿Cuándo volverán a abrir los Cerros Orientales?

La EAAB informó que la operación normal de los senderos se reanudará el martes 21 de julio, cuando los ciudadanos podrán volver a disfrutar de estos espacios naturales siguiendo el proceso habitual de reserva.

La entidad invitó a quienes deseen realizar recorridos por los Cerros Orientales a programar su visita con anticipación a través de la aplicación Caminos de los Cerros Orientales, plataforma en la que se gestionan los ingresos.

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Recomendaciones para visitar los Cerros Orientales

La Empresa de Acueducto recordó que el aplicativo habilita los cupos con tres días de anticipación a la fecha de la visita.

Además, explicó que una vez se agotan los cupos disponibles para una jornada, el sistema cierra automáticamente las reservas para ese día. Por ello, recomendó consultar la disponibilidad con suficiente tiempo y cancelar la reserva en caso de no poder asistir, para permitir que otros usuarios puedan acceder al sendero.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a no transitar por los Cerros Orientales en horarios o jornadas diferentes a las autorizadas, con el fin de proteger tanto la seguridad de los visitantes como el ecosistema.