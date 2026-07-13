A la cárcel el presunto responsable de la muerte de una auxiliar de Policía en Armenia

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Armenia

El caso se registró en el barrio Las Veraneras de la ciudad donde fue encontrada sin vida y con herida por arma de fuego una mujer de 24 años de edad identificada como Laura Angélica González Canelo.

Al respecto la Teniente Coronel Nelly Yolima Parada, comandante encargada de la Policía del Quindío destacó la articulación con la Fiscalía General de la Nación que permitió la efectividad en el proceso judicial de este doloroso caso que enluta a la institución y a la comunidad en general.

“En un esfuerzo articulado y contundente, la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, reafirman su compromiso inquebrantable con la protección de la mujer y la judicialización de cualquier acto que vulnere su vida e integridad. Lamentamos profundamente la dolorosa pérdida de nuestra auxiliar de policía Laura Angélica González Canelo. Su muerte no solo enluta a nuestra institución, sino a toda la sociedad colombiana", destacó.

Enfatizó que ante el atroz hecho la respuesta de la institucionalidad ha sido oportuna puesto que gracias al material probatorio recolectado durante los actos urgentes la pareja sentimental de la joven fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por un juez de control de garantías.

“Ante este atroz hecho, la respuesta institucional ha sido inmediata, rigurosa y efectiva, demostrando que en Colombia la justicia no es laxa frente a la violencia de género. Gracias a la rápida reacción de nuestras patrullas de vigilancia y al implacable recaudo de material probatorio durante los actos urgentes, la Fiscalía General de la Nación presentó ante juez control de garantías a su pareja sentimental", mencionó.

Añadió: “Tras demostrar la inferencia razonable de autoría, un juez control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra este ciudadano, como el presunto autor del delito de feminicidio en concurso con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego".

Asimismo, indicó que al hombre le fueron imputados los delitos de feminicidio, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y recordó que el feminicidio es la manifestación más extrema de violencia de género por lo que no será tolerado en el departamento.

“Se recuerda que el feminicidio es la manifestación más extrema de violencia de género y un delito que bajo ninguna circunstancia será tolerado. Nuestras actuaciones no solo responden a la legislación interna, sino que se alinean estrictamente a los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano", dijo.

Desde la Universidad del Quindío lamentaron la muerte de la auxiliar que era estudiante de séptimo semestre del programa de seguridad y salud en el trabajo.