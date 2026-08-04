Martes 4 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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En Armenia habrá restricción de parrillero en moto y uso de drones como medidas de seguridad en el marco de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella

Y es que es alta la tensión que se genera en el país debido a las extremas diferencias del actual gobierno y el entrante y la situación de orden público por atentados de grupos armados contra la fuerza pública.

A propósito del panorama se generan las medidas de seguridad en la capital quindiana con el objetivo de garantizar las condiciones de orden público durante la posesión presidencial que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali.

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El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que fue expedido el Decreto 199 de 2026 donde se establece la prohibición de mudanzas, escombros, transporte de cilindros de gas y artículos pirotécnicos desde las 10:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto,

asimismo la restricción para la utilización y sobrevuelo de drones, dentro de los perímetros como bases militares, estaciones de policía, CAI, Terminal de Transporte, paraderos, centros médicos, clínicas, estaciones eléctricas y plantas de tratamiento de agua potable

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prohibición de la circulación de motocicletas con acompañante entre las 5:00 a.m. del viernes 7 de agosto y las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto y la prohibición de la venta, transporte y utilización de pólvora y demás elementos pirotécnicos desde las 10:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto.

Hoy habría consejo de seguridad para analizar el riesgo de la ciudad de cara al importante evento nacional.

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Hay conmoción en Armenia por el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de un motel con heridas con arma de blanca, el presunto autor del crimen se entregó a las autoridades.

La Policía Quindío adelanta las investigaciones para el esclarecimiento del homicidio de Isabel Cristina Trujillo de 41 años de edad, en hechos ocurridos el domingo 2 de agosto en una habitación de un motel al sur de la ciudad de Armenia.

Aproximadamente hacia las 11:30 horas fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una de las habitaciones del establecimiento. La víctima presentaba varias lesiones ocasionadas con arma cortopunzante.

Según la Policía, las primeras verificaciones permitieron establecer que la mujer había ingresado al lugar en horas de la madrugada acompañada por un hombre. Según la información suministrada por personal del establecimiento, el acompañante abandonó las instalaciones varias horas antes del hallazgo del cuerpo, situación que actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Tan pronto se tuvo conocimiento del hecho, unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal asumieron los actos urgentes, desplegando actividades de policía judicial orientadas a la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió este lamentable suceso.

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En las últimas horas se conoció que el presunto implicado en el asesinato de esta mujer se habría entregado a las autoridades en la sede de la Fiscalía en Armenia, el hombre identificado como Jhon Alexander Árias Ossa, deberá responder por este crimen, se espera que en las próximas horas se lleve a cabo las audiencias preliminares.

Más información Lunes 3 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Precisamente familiares y amigos han programado para hoy a las 8 de la noche en la cancha del barrio Los Quioscos una velatón en memoria de Isabel Cristina Trujillo Candamil además de levantar la voz de rechazo a este crimen y exigir que este caso no quede en la impunidad

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Efraín Jaramillo Cárdenas, por su presunta responsabilidad en el asesinato de su hermano en Calarcá Quindío.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio, en la vereda Quebrada Negra, donde se presentó un altercado entre los hermanos por un dinero que el presunto agresor le debía a víctima.

Jaramillo Cárdenas ingresó a su vivienda, tomó una escopeta y, presuntamente, le disparó al afectado en medio de un forcejeo. La víctima falleció en el lugar de los hechos.

La Policía Nacional capturó en flagrancia a este hombre e incautó el arma de fuego.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío le imputó los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; ambas conductas agravadas. En el desarrollo de las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos y, por disposición judicial, fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Ofensiva del Ejército Nacional en Mercaderes, Cauca, permitió la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado ELN y la destrucción de un complejo para procesar cocaína, aunque también dejó un militar asesinado.

El Brigadier General Diego Jaramillo Muñoz, comandante Brigada 29, indicó “Lamentablemente, durante el desarrollo de la operación militar fue asesinado el teniente Jhon Maicol López Colorado, oriundo de Armenia, Quindío, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber mientras lideraba las maniobras orientadas a proteger a la población civil y a neutralizar el accionar de los grupos armados organizados que delinquen en el departamento del Cauca”

El Ejército Nacional expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de nuestro oficial y brinda acompañamiento institucional a sus seres queridos en este difícil momento. Afirmo el alto oficial del Ejército

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La Policía Quindío presentó el balance operativo y preventivo durante el fin de semana donde través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, recibieron 3.290 llamadas con requerimientos ciudadanos, entre ellas 473 por riñas y 268 por producir ruidos o sonidos que afectan la tranquilidad.

Por otra parte, impusieron 182 comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana ley 1801 de 2016, donde 78 fueron por portar armas cortopunzantes o sustancias peligrosas en establecimientos públicos.

Durante el fin de semana se adelantaron 14 campañas de sensibilización en 04 áreas de prevención, registrando el flujo de 32.845 vehículos por las vías del departamento y se impusieron 29 órdenes de comparendo.

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La Gobernación del Quindío, a través de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDEGERD), mantiene el monitoreo permanente del departamento luego de que el más reciente reporte del IDEAM ubicara a la mayoría de los municipios en alerta máxima por amenaza de incendios de cobertura vegetal, mientras que Filandia y Quimbaya permanecen en alerta importante.

Las altas temperaturas y la disminución de las lluvias incrementan el riesgo de emergencias, por lo que se fortalecen las acciones de prevención y coordinación con los organismos de socorro.

El director de la UDEGERD, Jaider Alexander Hidalgo González, hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, recordando que la mayoría de los incendios forestales son ocasionados por actividades humanas. En ese sentido, invitó a evitar cualquier tipo de quema para limpieza de terrenos o labores agrícolas, no arrojar colillas de cigarrillo, fósforos o materiales inflamables en zonas rurales, abstenerse de encender fogatas y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades ambientales y de gestión del riesgo.

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Las reiteradas denuncias ciudadanas por el uso de agua potable con mangueras para el riego de jardines, una práctica prohibida por el Decreto 224 del 2023 durante la temporada de menos lluvias, motivaron un nuevo llamado de Empresas Públicas de Armenia a los usuarios residenciales y comerciales para hacer un uso responsable del recurso hídrico y acatar las medidas vigentes.

Empresas Públicas de Armenia recordó que el Decreto 224 restringe el uso de agua potable para actividades no esenciales, entre ellas el riego de jardines con mangueras, debido a las condiciones climáticas que atraviesa la región y a la necesidad de preservar el recurso para garantizar el abastecimiento de toda la población.

La entidad señaló que, pese a las campañas de sensibilización y a las medidas adoptadas para enfrentar la temporada de menos precipitaciones, continúan registrándose casos de desperdicio de agua en diferentes sectores de la ciudad. Estas acciones no solo incumplen la normativa vigente, sino que también afectan el esfuerzo colectivo por proteger un recurso indispensable para la vida.

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Hay polémica y rechazo de diferentes sectores en el Quindío y en el eje cafetero por un acuerdo del Invías que aprobaría la aplicación de la figura de Valorización para financiar obras de infraestructura en Risaralda y Quindío, desde el Invías aseguran que la Contribución Nacional de Valorización, un mecanismo legal que fortalece la infraestructura vial y el desarrollo del Eje Cafetero

Los voceros de las entidades gremiales como la cámara de comercio, la sociedad de ingenieros, el gobernador del Quindío y los representantes a la cámara rechazaron este acuerdo teniendo en cuenta la importancia de las obras y los malos recuerdos de la valorización en Armenia.

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El presidente de la sociedad de ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela indicó “Después de analizar el proyecto de resolución publicado por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, así como la memoria justificativa y los documentos técnicos que lo soportan, manifestamos nuestra profunda preocupación por las inconsistencias técnicas, jurídicas y procedimentales identificadas en el proceso de aplicación de la Contribución Nacional de Valorización del denominado “Paquete de Obras Eje Cafetero”.

Las observaciones formuladas evidencian aspectos que ameritan una revisión integral antes de adoptar una decisión definitiva. Entre ellos se destacan: · La falta de claridad sobre la existencia de un proyecto único e integral que permita sustentar jurídicamente la aplicación de la contribución de valorización. · La inclusión de obras terminadas hace varios años junto con proyectos en diferentes etapas de ejecución, diseño o mantenimiento, lo que genera serias dudas sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1819 de 2016.

La insuficiente demostración del beneficio directo que recibirían numerosos predios del departamento del Quindío, especialmente cuando parte importante de las obras incluidas se localizan fuera del territorio departamental. · Las deficiencias en la delimitación de la zona de influencia y en la metodología utilizada para estimar el beneficio económico y la capacidad de pago de los propietarios.

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· La ausencia de una explicación técnica suficiente respecto de la coexistencia entre este cobro y otros instrumentos fiscales que ya gravan el incremento del valor de los inmuebles, particularmente después de la reciente actualización catastral. · Las observaciones relacionadas con la publicidad de los estudios técnicos, la participación ciudadana y el cumplimiento de los procedimientos administrativos exigidos por la normativa vigente.

Consideramos que un gravamen de esta magnitud debe sustentarse sobre estudios plenamente verificables, criterios técnicos objetivos y metodologías transparentes que permitan a cada propietario conocer de manera clara cuál es el beneficio específico que recibe, cómo fue calculado y cuál es la justificación jurídica y económica del cobro.

Resulta igualmente indispensable garantizar que las comunidades, los gremios, las autoridades territoriales y los diferentes actores sociales puedan ejercer una participación efectiva, con acceso completo a la información técnica que fundamenta las decisiones administrativas.

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En las actuales condiciones, estimamos que existen razones suficientes para solicitar al Instituto Nacional de Vías que suspenda la expedición del acto administrativo mientras se revisan de fondo las observaciones presentadas por los distintos sectores del Eje Cafetero y se realicen los ajustes técnicos y jurídicos que correspondan.

Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que promueva un espacio amplio de diálogo institucional con los departamentos, municipios, gremios económicos, organizaciones sociales y ciudadanía, con el propósito de construir mecanismos de financiación de la infraestructura que sean técnica y jurídicamente sólidos, socialmente equitativos y acordes con las condiciones económicas del territorio

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El Gobernador del Departamento del Quindío, Juan Miguel Galvis también se pronunció y señaló “manifiesto mi categórico y vehemente rechazo al Acuerdo No. 004 del 27 de julio de 2026 y la Resolución del INVIAS, actos administrativos emitidos a solo días de finalizar el actual mandato nacional por el Consejo Directivo del INVIAS. Pretender imponerle a nuestro territorio un cobro de Contribución Nacional de Valorización sobre el denominado ‘Paquete de Obras Eje Cafetero’ es una medida inaceptable.

Y agrega el mandatario “El Quindío no aguanta un proceso de valorización más. Es altamente preocupante e injusto que este gobierno saliente, justo antes de retirarse, pretenda dejar estos estragos económicos en nuestra región. Aprobar una carga tributaria de casi 5 billones de pesos ($4.97 billones de base gravable preliminar—afectando directamente a municipios como Armenia, Calarcá, Salento, Circasia, Montenegro, Quimbaya y Filandia— demuestra una grave desconexión con la realidad territorial.

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No vamos a permitir que se pretenda resolver la caja fiscal a costa de los bolsillos de los quindianos a última hora. Se habla en el acuerdo de un supuesto ‘beneficio económico’ que supera los 17 billones de pesos, pero la realidad que vivimos en el departamento es muy distinta. Gran parte de estas obras e intervenciones viales siguen inconclusas, presentan demoras ejecutivas y aún tienen múltiples tareas y tramos pendientes.

Es un contrasentido pretender cobrar valorización por proyectos que la gente aún no disfruta plenamente y que han generado afectaciones al desarrollo local, y sobre todo después de las actualizaciones catastrales promovidas por el actual gobierno nacional que están perjudicando a los habitantes de las zonas urbanas y los campesinos de la zona rural.

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Por su parte desde el Instituto Nacional de Vías, Invías explican a la ciudadanía el mecanismo de Contribución Nacional de Valorización es un instrumento contemplado en la legislación colombiana desde hace varias décadas, cuyo propósito es fortalecer la financiación de la infraestructura de transporte a partir del beneficio que reciben los predios favorecidos por obras públicas.

En el caso del denominado Paquete de Obras del Eje Cafetero, el proceso avanza conforme a la normatividad vigente, mediante estudios técnicos, análisis socioeconómicos, criterios de equidad y desarrollo de las etapas y subprocesos según lo determinado en la reglamentación del instrumento, que garantizan transparencia y seguridad jurídica.

La entidad explica que la Contribución Nacional de Valorización no se constituye en un impuesto, ni representa el cobro del valor de las obras ejecutadas. Se trata de un mecanismo previsto en la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1819 de 2016, mediante el cual se recupera una parte del beneficio económico que obtienen los inmuebles favorecidos por la ejecución de proyectos de infraestructura vial y de transporte que mejoran la accesibilidad, la conectividad, la movilidad y el incremento en valor de los predios.

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Para el caso del Paquete de Obras del Eje Cafetero, el proceso comprende proyectos estratégicos como el Cruce de la Cordillera Central, la Segunda Calzada Calarcá – Armenia – Montenegro – Quimbaya – Alcalá – Cartago y los tramos 1, 2, 4, 6 y 7 de Vías del Samán, obras que funcionan de manera integrada como un corredor logístico fundamental para la conexión entre el centro del país, el Eje Cafetero, el norte del Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura.

Esta infraestructura ha permitido reducir tiempos de desplazamiento, mejorar la competitividad regional, fortalecer el turismo y facilitar el transporte de pasajeros y carga.

El Instituto precisa que la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización responde a un procedimiento técnico previamente establecido por el Gobierno Nacional y no a decisiones discrecionales.

La selección del proyecto fue resultado de un proceso de evaluación desarrollado durante varios años, en el que se analizaron criterios técnicos, financieros, sociales, jurídicos y territoriales antes de obtener la recomendación favorable de las instancias competentes del sector transporte.

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En el comunicado el Invías aclara que “la entidad enfatiza que el procedimiento aún no ha culminado. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa correspondiente a la expedición del acto administrativo de aplicación, tras la cual se desarrollarán actividades como el censo predial y de propietarios, la definición de la zona de influencia definitiva, la distribución individual de la contribución, las jornadas de socialización, la liquidación de las tarifas y las actuaciones administrativas previstas por la ley.

En consecuencia, todavía existen etapas técnicas y de participación ciudadana antes de la determinación individual de cualquier contribución.

Como parte de los principios de equidad contemplados en la normatividad, Invías señala que la capacidad de pago de los potenciales contribuyentes constituye uno de los principales criterios de análisis dentro del proceso.

Además, la legislación establece exenciones y/o tratamientos preferenciales y, exclusiones para determinados inmuebles y poblaciones vulnerables, aspectos que serán evaluados una vez se consolide el censo predial y de propietarios, de acuerdo con la información oficial disponible y los criterios definidos por la normativa vigente.

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La entidad también reitera que los recursos obtenidos mediante la Contribución Nacional de Valorización son administrados a través del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) y se destinan a respaldar la ejecución de nuevos proyectos estratégicos de infraestructura vial y de transporte, contribuyendo al desarrollo regional, la competitividad y la conectividad del país. En el caso del Eje Cafetero, estos recursos fortalecerán futuras inversiones en infraestructura para beneficio de la misma región.

Finaliza el comunicado el Invías subrayando “Con el propósito de promover una participación informada, Invías adelantará durante el segundo semestre de 2026 una estrategia de acercamiento con autoridades territoriales, gremios, organizaciones sociales y ciudadanía de los municipios que integran la zona de influencia preliminar.

Estos espacios tendrán un carácter pedagógico e informativo para explicar el alcance de la Contribución Nacional de Valorización, las etapas del procedimiento, los criterios técnicos aplicados y los mecanismos de participación previstos por la ley, garantizando un proceso transparente, abierto y sustentado técnicamente.

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El Instituto Nacional de Vías (Invías) avanza en las labores prioritarias para garantizar la estabilidad del corredor y la seguridad comunitaria en el km 47 de la vía Armenia - Cajamarca (Tolima) que sigue con paso a un carril.

Entre las acciones en curso destacan la erradicación de fuentes de agua externas, la adquisición predial inminente para erradicar carga en el sector y el diseño de obras de estabilización profunda. Asimismo, desde el 25 de julio se mantiene activo el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con paso alternado para proteger a los usuarios.

Sobre los avances en la respuesta institucional, el subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales del Invías, Nélson Yovany Jiménez, manifestó que “el diagnóstico técnico de lo sucedido en el km 47 es fundamental para que las obras requeridas en este punto de Cajamarca se concentren en las causas y no solo en los efectos visibles, garantizando la prevención de nuevos deslizamientos que afecten la carretera y la movilidad futura”.

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En los días previos al inicio de las obras, el Instituto realizó una evaluación geotécnica y estructural del sitio. Además, junto con la Alcaldía de Cajamarca, avanza en el sellado de las descargas provenientes de aguas residuales de las viviendas ubicadas en la corona del talud y de una fuga detectada en el acueducto municipal, filtraciones que han contribuido a la desestabilización de la zona.

Como medida inmediata de mitigación, se instaló plástico sobre la zona del deslizamiento para reducir la infiltración de agua y la probabilidad de que continúe el movimiento de tierra. En paralelo, la Administración Municipal solicitó el cierre provisional de las redes hidráulicas en el sector afectado para evitar riesgos adicionales a la comunidad.

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Ante el gobernador de Risaralda y presidente del Consejo Directivo de la Región Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero, Juan Diego Patiño Ochoa, asumió formalmente como nuevo gerente de la entidad el abogado Óscar Alexis Sanabria Chica, tras la renuncia del directivo Humberto Tobón.

El nombramiento fue respaldado por la totalidad de los gobernadores que integran la junta directiva del esquema asociativo territorial, depositando en Sanabria la responsabilidad de dirigir el futuro de la planificación regional en temas estratégicos como infraestructura, gestión del riesgo, turismo, innovación y sostenibilidad.

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Empresas Públicas de Armenia EPA informa que hoy martes 4 de agosto de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., se realizará una suspensión programada del servicio de acueducto en el sector hidráulico 26, con el fin de adelantar labores operativas que permitirán optimizar el funcionamiento de la red.

Los trabajos contemplan el traslado de una estación reguladora de 6 pulgadas en el barrio Las Colinas, así como adecuaciones y ajustes en la estación reguladora principal del sector, acciones que contribuirán a mejorar las presiones y la prestación del servicio de acueducto.

Los sectores que estarán afectados durante la suspensión son:

* Parques de Bolívar* Las Colinas* Urbanización Entre Verdes

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En acto presidido por el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, tomó posesión la nueva gerente de la Lotería del Quindío, Ana Yulieth Díaz Ubaque, quien asumió el liderazgo de la entidad con el propósito de consolidar su proceso de reactivación financiera y comercial.

La nueva directiva tendrá como principal desafío fortalecer las ventas, recuperar la confianza de los compradores y garantizar la sostenibilidad de una empresa que aporta recursos fundamentales para el sector salud del departamento.

La exmandataria reemplaza en el cargo a Ricardo Emilio Muñoz que bajo su gerencia desde el 20 de mayo no se juega la lotería por falta de recursos para el premio mayor.

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Con la participación de 50 personas, entre estudiantes, docentes y representantes de instituciones de educación superior de México, Ecuador, Brasil y Alemania, la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt dio inicio a la Experiencia Global Humboldt 2026, una estrategia institucional que promueve el intercambio académico, cultural e intercultural como parte de su compromiso con la formación de profesionales preparados para afrontar los retos de un mundo cada vez más conectado.

La programación, que se desarrollará durante dos semanas, contempla conferencias, talleres, visitas académicas y culturales, actividades de integración y espacios de intercambio de experiencias, diseñados para fortalecer las competencias interculturales de los participantes y fomentar una ciudadanía con perspectiva global.

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La rectora de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, Bibiana Vélez Medina, participó en la quinta reunión del Comité Directivo de Horizonte Quindío 2050, un espacio en el que se socializaron los avances de este ejercicio de prospectiva territorial que busca proyectar el desarrollo del departamento con visión de largo plazo.

Durante la jornada se destacó que el proceso ya ha escuchado a más de 2.000 actores del territorio a través de 35 talleres de diagnóstico, y que continúa incorporando la visión de expertos e investigadores mediante la encuesta Delphi, fortaleciendo así la construcción colectiva de la visión de futuro para el Quindío.

Así mismo, se anunció que en agosto una nueva misión de la CEPAL marcará el siguiente paso de este proceso participativo, consolidando el trabajo conjunto entre la academia, el sector público, el sector productivo y la sociedad civil.

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En deportes, la delegación quindiana de Bádminton cumplió una sobresaliente actuación durante la II Válida Nacional Mayores de Bádminton Convencional 2026, disputada en Pereira, ganaron cuatro medallas, una de oro, una de plata y dos de bronce.

El resultado más destacado llegó gracias a Nicolás Morales y Sergio Zapata, quienes se proclamaron campeones nacionales en dobles masculino-mayores y ganaron medalla de oro, Sergio Zapata obtuvo la medalla de plata en la categoría mayores, mientras que María Julieth Pérez alcanzó el bronce en individual femenino y también consiguió una segunda presea de bronce en dobles femenino, haciendo pareja con Laura Hernández.

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Finalmente, el Deportes Quindío apenas empató 1 a 1 de visitante contra Leones en Itagüí por la segunda fecha del Torneo Dimayor de la B del segundo semestre, en dos partidos el conjunto milagroso solo ha sumado un punto de seis posibles, el próximo partido del Deportes Quindío será el viernes 7 de agosto, contra Internacional de Palmira a las 7:30 p. m. en el estadio Centenario de Armenia