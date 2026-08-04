Polémica por acuerdo del Invías de financiar obras viales en el Quindío con valorización

Armenia

Hay polémica y rechazo de diferentes sectores en el Quindío y en el eje cafetero por un acuerdo del Invías que aprobaría la aplicación de la figura de Valorización para financiar obras de infraestructura en Risaralda y Quindío, desde el Invías aseguran que la Contribución Nacional de Valorización, un mecanismo legal que fortalece la infraestructura vial y el desarrollo del Eje Cafetero

Los voceros de las entidades gremiales como la Cámara de Comercio, la Sociedad de Ingenieros, el gobernador del Quindío y los representantes a la cámara rechazaron este acuerdo teniendo en cuenta la importancia de las obras y los malos recuerdos de la valorización en Armenia.

El presidente de la sociedad de ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela indicó “Después de analizar el proyecto de resolución publicado por el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, así como la memoria justificativa y los documentos técnicos que lo soportan, manifestamos nuestra profunda preocupación por las inconsistencias técnicas, jurídicas y procedimentales identificadas en el proceso de aplicación de la Contribución Nacional de Valorización del denominado “Paquete de Obras Eje Cafetero”.

Las observaciones formuladas evidencian aspectos que ameritan una revisión integral antes de adoptar una decisión definitiva. Entre ellos se destacan: · La falta de claridad sobre la existencia de un proyecto único e integral que permita sustentar jurídicamente la aplicación de la contribución de valorización. · La inclusión de obras terminadas hace varios años junto con proyectos en diferentes etapas de ejecución, diseño o mantenimiento, lo que genera serias dudas sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1819 de 2016.

La insuficiente demostración del beneficio directo que recibirían numerosos predios del departamento del Quindío, especialmente cuando parte importante de las obras incluidas se localizan fuera del territorio departamental. · Las deficiencias en la delimitación de la zona de influencia y en la metodología utilizada para estimar el beneficio económico y la capacidad de pago de los propietarios.

· La ausencia de una explicación técnica suficiente respecto de la coexistencia entre este cobro y otros instrumentos fiscales que ya gravan el incremento del valor de los inmuebles, particularmente después de la reciente actualización catastral. · Las observaciones relacionadas con la publicidad de los estudios técnicos, la participación ciudadana y el cumplimiento de los procedimientos administrativos exigidos por la normativa vigente.

Consideramos que un gravamen de esta magnitud debe sustentarse sobre estudios plenamente verificables, criterios técnicos objetivos y metodologías transparentes que permitan a cada propietario conocer de manera clara cuál es el beneficio específico que recibe, cómo fue calculado y cuál es la justificación jurídica y económica del cobro, reitero el líder gremial.

Resulta igualmente indispensable garantizar que las comunidades, los gremios, las autoridades territoriales y los diferentes actores sociales puedan ejercer una participación efectiva, con acceso completo a la información técnica que fundamenta las decisiones administrativas.

En las actuales condiciones, estimamos que existen razones suficientes para solicitar al Instituto Nacional de Vías que suspenda la expedición del acto administrativo mientras se revisan de fondo las observaciones presentadas por los distintos sectores del Eje Cafetero y se realicen los ajustes técnicos y jurídicos que correspondan.

Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que promueva un espacio amplio de diálogo institucional con los departamentos, municipios, gremios económicos, organizaciones sociales y ciudadanía, con el propósito de construir mecanismos de financiación de la infraestructura que sean técnica y jurídicamente sólidos, socialmente equitativos y acordes con las condiciones económicas del territorio

Cámara de comercio

La Cámara de Comercio también expresa su inconformidad con una medida que se adopta en un contexto en el que los ciudadanos ya han enfrentado importantes incrementos en los avalúos catastrales y en el impuesto predial, situación que ha afectado la capacidad económica de familias, comerciantes, empresarios y productores rurales.

Imponer una nueva carga económica en estas condiciones puede generar impactos negativos sobre la inversión, el empleo y la competitividad regional. De igual manera, consideramos que una decisión de esta magnitud debió estar precedida por un proceso amplio de socialización, información y diálogo con los territorios. La ciudadanía tenía derecho a conocer oportunamente los alcances de la medida, la metodología utilizada y sus posibles efectos antes de la aprobación del Acuerdo.

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En conclusión, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío manifiesta su rechazo categórico al contenido del Acuerdo No. 004 del 27 de julio de 2026, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y solicita al Director General de la entidad, Juan Guillermo Jiménez, no expedir el acto administrativo mediante el cual se aplicaría la Contribución Nacional de Valorización del Sector Transporte para el “Paquete de Obras Eje Cafetero”, hasta tanto el Consejo Directivo del INVÍAS analice y evalúe alternativas de financiación que permitan desarrollar estas obras sin trasladar dicha carga a los propietarios de los predios de las zonas en mención.

Gobernador del Quindío

El Gobernador del Departamento del Quindío, Juan Miguel Galvis también se pronunció y señaló “manifiesto mi categórico y vehemente rechazo al Acuerdo No. 004 del 27 de julio de 2026 y la Resolución del INVIAS, actos administrativos emitidos a solo días de finalizar el actual mandato nacional por el Consejo Directivo del INVIAS. Pretender imponerle a nuestro territorio un cobro de Contribución Nacional de Valorización sobre el denominado ‘Paquete de Obras Eje Cafetero’ es una medida inaceptable.

Y agrega el mandatario “El Quindío no aguanta un proceso de valorización más. Es altamente preocupante e injusto que este gobierno saliente, justo antes de retirarse, pretenda dejar estos estragos económicos en nuestra región. Aprobar una carga tributaria de casi 5 billones de pesos ($4.97 billones de base gravable preliminar—afectando directamente a municipios como Armenia, Calarcá, Salento, Circasia, Montenegro, Quimbaya y Filandia— demuestra una grave desconexión con la realidad territorial.

No vamos a permitir que se pretenda resolver la caja fiscal a costa de los bolsillos de los quindianos a última hora. Se habla en el acuerdo de un supuesto ‘beneficio económico’ que supera los 17 billones de pesos, pero la realidad que vivimos en el departamento es muy distinta. Gran parte de estas obras e intervenciones viales siguen inconclusas, presentan demoras ejecutivas y aún tienen múltiples tareas y tramos pendientes.

Es un contrasentido pretender cobrar valorización por proyectos que la gente aún no disfruta plenamente y que han generado afectaciones al desarrollo local, y sobre todo después de las actualizaciones catastrales promovidas por el actual gobierno nacional que están perjudicando a los habitantes de las zonas urbanas y los campesinos de la zona rural.

Pronunciamiento del Invías

Por su parte desde el Instituto Nacional de Vías, Invías a través de un comunicado explican a la ciudadanía el mecanismo de Contribución Nacional de Valorización es un instrumento contemplado en la legislación colombiana desde hace varias décadas, cuyo propósito es fortalecer la financiación de la infraestructura de transporte a partir del beneficio que reciben los predios favorecidos por obras públicas.

En el caso del denominado Paquete de Obras del Eje Cafetero, el proceso avanza conforme a la normatividad vigente, mediante estudios técnicos, análisis socioeconómicos, criterios de equidad y desarrollo de las etapas y subprocesos según lo determinado en la reglamentación del instrumento, que garantizan transparencia y seguridad jurídica.

La entidad explica que la Contribución Nacional de Valorización no se constituye en un impuesto, ni representa el cobro del valor de las obras ejecutadas. Se trata de un mecanismo previsto en la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1819 de 2016, mediante el cual se recupera una parte del beneficio económico que obtienen los inmuebles favorecidos por la ejecución de proyectos de infraestructura vial y de transporte que mejoran la accesibilidad, la conectividad, la movilidad y el incremento en valor de los predios.

Obras eje cafetero, Invías

Para el caso del Paquete de Obras del Eje Cafetero, el proceso comprende proyectos estratégicos como el Cruce de la Cordillera Central, la Segunda Calzada Calarcá – Armenia – Montenegro – Quimbaya – Alcalá – Cartago y los tramos 1, 2, 4, 6 y 7 de Vías del Samán, obras que funcionan de manera integrada como un corredor logístico fundamental para la conexión entre el centro del país, el Eje Cafetero, el norte del Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura.

Esta infraestructura ha permitido reducir tiempos de desplazamiento, mejorar la competitividad regional, fortalecer el turismo y facilitar el transporte de pasajeros y carga.

El Instituto precisa que la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización responde a un procedimiento técnico previamente establecido por el Gobierno Nacional y no a decisiones discrecionales.

La selección del proyecto fue resultado de un proceso de evaluación desarrollado durante varios años, en el que se analizaron criterios técnicos, financieros, sociales, jurídicos y territoriales antes de obtener la recomendación favorable de las instancias competentes del sector transporte.

En el comunicado el Invías aclara que “la entidad enfatiza que el procedimiento aún no ha culminado. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa correspondiente a la expedición del acto administrativo de aplicación, tras la cual se desarrollarán actividades como el censo predial y de propietarios, la definición de la zona de influencia definitiva, la distribución individual de la contribución, las jornadas de socialización, la liquidación de las tarifas y las actuaciones administrativas previstas por la ley.

En consecuencia, todavía existen etapas técnicas y de participación ciudadana antes de la determinación individual de cualquier contribución.

Como parte de los principios de equidad contemplados en la normatividad, Invías señala que la capacidad de pago de los potenciales contribuyentes constituye uno de los principales criterios de análisis dentro del proceso.

Además, la legislación establece exenciones y/o tratamientos preferenciales y, exclusiones para determinados inmuebles y poblaciones vulnerables, aspectos que serán evaluados una vez se consolide el censo predial y de propietarios, de acuerdo con la información oficial disponible y los criterios definidos por la normativa vigente.

La entidad también reitera que los recursos obtenidos mediante la Contribución Nacional de Valorización son administrados a través del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) y se destinan a respaldar la ejecución de nuevos proyectos estratégicos de infraestructura vial y de transporte, contribuyendo al desarrollo regional, la competitividad y la conectividad del país. En el caso del Eje Cafetero, estos recursos fortalecerán futuras inversiones en infraestructura para beneficio de la misma región.

Espacios de participación, Invías

Finaliza el comunicado el Invías subrayando “Con el propósito de promover una participación informada, Invías adelantará durante el segundo semestre de 2026 una estrategia de acercamiento con autoridades territoriales, gremios, organizaciones sociales y ciudadanía de los municipios que integran la zona de influencia preliminar.

Estos espacios tendrán un carácter pedagógico e informativo para explicar el alcance de la Contribución Nacional de Valorización, las etapas del procedimiento, los criterios técnicos aplicados y los mecanismos de participación previstos por la ley, garantizando un proceso transparente, abierto y sustentado técnicamente.