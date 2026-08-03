Ocho hectáreas de bosque se quemaron por el incendio forestal en zona rural de Pijao en Quindío

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Armenia

Se dispararon los incendios forestales en el departamento del Quindío el fin de semana, cuatro emergencias se registraron en los municipios de Armenia, Calarcá y Pijao.

En los municipios de Pijao, Calarcá y Armenia en el Quindío se presentaron incendios forestales, el más grande en Pijao, autoridades insisten en no realizar quemas y denunciar a quienes inicien incendios.

El alcalde de Pijao Jhon Jairo Restrepo sobre el balance de la emergencia indicó “el incendio fue controlado en las horas de la noche del sábado 1 de agosto, los bomberos de aquí del municipio de Pijao junto con una cuadrilla de la empresa Cartón Colombia lograron controlar el incendio.

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Más o menos entre 8 y 10 hectáreas de bosque se consumieron en la vereda Espartillal y, gracias a Dios el reporte es positivo porque no hay personas lesionadas ni víctimas.

Incendio de cobertura vegetal en Armenia

Los bomberos de Armenia atendieron incendio de cobertura vegetal en la vía que comunica a Armenia con el corregimiento el Caimo metros después del cementerio Jardines.

El capitán José Augusto Montoya del cuerpo de Bomberos de Armenia entregó el reporte “el cuerpo oficial de bomberos de Armenia atiende incendio forestal en la vía Armenia-Al caimo sector Entre Lomas fue controlado con dos máquinas extintoras, dos carros tanques de abastecimiento, apoyo de tránsito municipal, de Policía Municipal, apoyo de bomberos voluntarios también.

Fueron en total cuatro incendios forestales o de cobertura vegetal en el Quindío, el fin de semana, uno en Pijao, dos en Calarcá y uno más en Armenia.