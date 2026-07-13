Choque por reforma agraria: Felipe Harman habla de la mafia y Cecilia López pide revisar títulos.

La reforma agraria volvió a convertirse en motivo de choque entre el Gobierno saliente y el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Esta vez, el debate se centra en el convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de que surgieran cuestionamientos sobre la forma en que se han entregado algunos predios a campesinos.

Ante las críticas, el director de la ANT, Felipe Harman, defendió la gestión de la entidad y aseguró que el objetivo del convenio ha sido recuperar bienes vinculados a estructuras criminales para ponerlos al servicio de la reforma agraria.

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“Si hay una actuación de la que me siento profundamente orgulloso al frente de la Agencia Nacional de Tierras es de quitarle tierra a la mafia y entregársela a los campesinos del país”, afirmó.

Harman sostuvo que el convenio con la SAE ha sido revisado desde el punto de vista jurídico y fiscal, y explicó que los recursos transferidos a esa entidad funcionan como un fondo de garantía en caso de que alguna decisión judicial afecte los predios entregados.

Sin embargo, fue más allá y lanzó un mensaje al gobierno entrante.

“Hoy, con este manto de duda, lo que se está buscando abiertamente y de manera regresiva es devolverle la tierra a la mafia”, aseguró.

Cecilia López: “La preocupación es que entreguen tierra sin títulos”

En entrevista con Caracol Radio, la exministra de Agricultura Cecilia López aseguró que el problema de fondo no es únicamente el convenio con la SAE, sino la falta de seguridad jurídica para los campesinos que reciben los predios.

Según explicó, una parte de las tierras entregadas no estaría acompañada de escritura ni del registro que acredita legalmente la propiedad.

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“Mi preocupación es que están entregando tierra sin que la gente pueda defender su propiedad. ¿Por qué no les entregan títulos de propiedad?”, afirmó.

López aseguró que una persona solo puede considerarse propietaria cuando cuenta con la escritura pública y el registro correspondiente. De lo contrario, dijo, queda expuesta a reclamaciones sobre el predio.

Incluso señaló que esta situación podría afectar tanto las tierras adquiridas directamente por la ANT como aquellas provenientes de la SAE.

“Si la tierra que se está entregando de la SAE tiene todavía problemas de títulos, imagínate el riesgo al que ponen a los campesinos”, advirtió.

Revisar las cifras de la reforma agraria

La exministra también pidió al próximo gobierno verificar cuántas hectáreas han sido realmente tituladas y no solo entregadas materialmente.

“Lo primero que tienen que hacer es ver la verdad de las cifras: cuántos han entregado con titulación y por qué no les han dado títulos. Esto es terriblemente peligroso”, Afirmó en los micrófonos de Caracol Radio.

Mientras la ANT sostiene que las críticas ponen en riesgo el avance de la reforma agraria y la entrega de tierras a familias campesinas, Cecilia López insiste en que la prioridad debe ser garantizar seguridad a los beneficiarios.