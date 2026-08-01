SENA responde a polémica por contratación y asegura que procesos cumplen la ley

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) respondió a la controversia generada por la solicitud del director designado, Ricardo Torres Castro, quien pidió a la Contraloría General ejercer control preventivo sobre varios procesos contractuales que actualmente adelanta la entidad y que, de encontrar riesgos para la legalidad, la transparencia o los recursos públicos, estos puedan ser suspendidos, aplazados o cancelados.

Frente a ese escenario, el SENA aseguró que las contrataciones en curso no obedecen a decisiones improvisadas, sino al cumplimiento de las obligaciones legales de planeación y continuidad administrativa. Según explicó, estos procesos buscan garantizar que la entidad continúe operando con normalidad y que se mantenga la protección del patrimonio público durante el cambio de gobierno.

Uno de los puntos que más aclaró la entidad fue el relacionado con el concurso de méritos para seleccionar el corredor de seguros. El SENA explicó que este proceso no compromete recursos de su presupuesto, ya que la remuneración del intermediario es asumida por las compañías aseguradoras. En ese sentido, aseguró que la contratación no afecta los recursos destinados a la formación de los aprendices.

La entidad también defendió el proceso para contratar el Programa de Seguros Institucional, al señalar que fue estructurado con anticipación para evitar que el SENA quede sin las pólizas que protegen sus bienes, activos e intereses patrimoniales. Incluso advirtió que no adelantar esta contratación habría dejado a la institución expuesta a riesgos innecesarios y podría comprometer la adecuada protección de los recursos públicos.

La decisión quedará en manos del nuevo Gobierno

Uno de los anuncios más importantes del comunicado tiene que ver con el futuro de estas contrataciones. El SENA confirmó que la adjudicación y la firma del nuevo contrato no serán realizadas por la actual administración, sino que corresponderán al equipo directivo que asumirá la entidad en el próximo gobierno, de acuerdo con el cronograma previsto.

La institución aseguró que esa decisión permitirá garantizar una transición ordenada y respetuosa de las competencias de la administración entrante, al tiempo que dará continuidad a los procesos que ya fueron estructurados.

Como parte de las medidas para reforzar la transparencia, el SENA también informó que solicitó de manera voluntaria el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación durante el desarrollo de estos procesos contractuales, con el propósito de brindar mayores garantías de legalidad, objetividad y publicidad en cada una de las actuaciones.

Con este pronunciamiento, la entidad defendió la legalidad de las contrataciones que hoy generan controversia, reiteró que todos los procesos se desarrollan bajo los principios de transparencia, responsabilidad, economía y selección objetiva, y expresó su disposición de entregar toda la información que requieran los organismos de control. Además, insistió en que continuará actuando con apego a la Constitución y la ley para proteger el patrimonio público, garantizar la continuidad institucional y asegurar la prestación de los servicios que reciben millones de colombianos.