SAE rechaza amenazas contra 27 familias campesinas que habitan el predio Sabana Alta en Turbaco

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) rechaza de manera categórica las amenazas y actos de intimidación denunciados por la Asociación Integral de Emprendedores Sol Naciente (ASOCASCOL), familias campesinas que actualmente habitan y trabajan el predio Sabana Alta, ubicado en el municipiode Turbaco, Bolívar,y que fue entregado por la entidad para impulsar proyectos productivos y contribuir a la dignificación de las comunidades rurales.

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De acuerdo con los testimonios de los integrantes de la Asociación, conformada por 27 familias en su mayoría por mujeres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado, en los últimos días se han presentado hechos de amedrentamiento que han generado temor e incertidumbre entre los habitantes del predio.

Según relató uno de los asociados de ASOCASCOL, las familias "están siendo víctimas de amedrentamiento y amenazas, esto por cuenta de dos sujetos en moto de alto cilindraje“. Los campesinos aseguran temer por su seguridad y por la posibilidad de ser despojados de las tierras que hoy trabajan para garantizar su sustento.

Desde la SAE hacemos un llamado urgente al Ejército Nacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Policía Nacional, entre otras entidades competentes para que se adopten las medidas necesarias y brinden seguridad para las 27 familias; avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos denunciados y se garanticen soluciones definitivas para quienes hoy construyen proyectos de vida en el campo.

En el predio de 32 hectáreas se cultivan maíz, berenjena, frijol, yuca y candia, además de desarrollar proyectos de gallinas ponedoras, fortaleciendo la economía familiar y la seguridad alimentaria de la región.

La SAE reafirma su compromiso con las comunidades beneficiarias de los bienes administrados por la entidad y reitera que ninguna familia campesina debe ser víctima de amenazas, intimidaciones o presiones que pongan en riesgo su permanencia en el territorio y el desarrollo de sus proyectos productivos.