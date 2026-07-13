Agencia Nacional de Tierras anuncia la entrega de más de 1.560 hectáreas en Pueblo Nuevo, Córdoba. Foto: prensa ANT.

Montería

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, anunció al recuperación y entrega de dos predios de más de 1.000 hectáreas en el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.

Según la ANT, el primer predio ocuparía 1.300 hectáreas en la zona rural de Pueblo Nuevo. “Es un bien rural que perteneció a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, excomandante del hoy extinto Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia”, detalló.

“Se trata de un predio indebidamente ocupado que está enmarcado en una diligencia de extinción de dominio. La persona particular que allí estaba no pagaba arriendo aun cuando era consciente de que el bien es hoy de la nación”, indicó Harman.

Tras lo expuesto, el director de la ANT manifestó que el predio pasaría a manos de tres asociaciones campesinas del sur de Córdoba.

“No podemos permitir que los bienes de la nación, los cuales deben ser el motor de la Reforma Agraria, sigan en manos de particulares que no le pagan un solo peso al Estado. La tierra debe cumplir una función social y estar al servicio de la producción de alimentos y de la paz”, afirmó el director de la ANT en medio del operativo realizado en compañía de la fuerza pública.

Segundo predio:

Sobre la segunda entrega, la ANT informó que se trataría del predio El Papayo, el cual tendría una extensión 268 hectáreas en la zona rural de Pueblo Nuevo.

“Tuvo como propietario al exgobernador Alejandro José Lyons, condenado por la Corte Suprema de Justicia por liderar una red de corrupción; además, pieza clave para destapar el escándalo del denominado ‘Cartel de la Toga’, en el que magistrados y otros altos funcionarios cobraron sobornos millonarios a políticos y empresarios para desviar o archivar investigaciones en su contra”, indicó la ANT.

Asimismo, sostuvo que “en 2017, el inmueble fue vinculado a un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación. Dos años más tarde pasó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quedando bajo administración estatal”.

El Papayo habría sido entregado a dos asociaciones campesinas de la región. Se trataría de la Asociación Afro Familia (compuesta por 60 personas, de las cuales 50 serían mujeres lideresas de San Marcos, Sucre) y la Asociación de Campesinos Las Guamas (cuyos integrantes alcanzarían las 50 personas, siendo diez de ellas cabezas de familia de Pueblo Nuevo, Córdoba).

“El bien deja atrás su pasado judicial y administrativo para convertirse en el nuevo hogar de proyectos productivos asociativos, materializando la Reforma Agraria en regiones históricamente olvidadas por el Estado y violentadas por grupos que impusieron un régimen de terror durante décadas”, enfatizó el director Juan Felipe Harman.

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