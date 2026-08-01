Tras atentado en Cúcuta, Fenalco y ANDI exigen garantías de seguridad para el comercio

Cúcuta

El atentado ocurrido en Cúcuta, que dejó siete policías y dos civiles heridos, además de daños materiales a establecimientos comerciales, sigue provocando reacciones. Esta vez fue Fenalco Nacional la que pidió al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, convertir la seguridad en una prioridad y advirtió que hoy “tener un negocio lícito y generar empleo en Colombia” se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

El ataque, registrado en la madrugada de este sábado, también causó daños en establecimientos comerciales, entre ellos las instalaciones de Autonorte, y volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en una de las regiones más afectadas por la violencia.

A través de su presidente, Jaime Alberto Cabal, el gremio aseguró que lo ocurrido evidencia, a su juicio, un deterioro de la seguridad en el país y afirmó que Colombia está regresando a épocas de violencia que creía superadas.

“Respaldaremos al nuevo gobierno en la toma de medidas contundentes para que tener un negocio lícito y generar empleo en Colombia deje de ser una actividad de alto riesgo”, manifestó Cabal.

La seguridad, una prioridad para el comercio

Para Fenalco, hechos como el ocurrido en Cúcuta afectan la confianza para invertir, abrir negocios y generar empleo. Por ello, insistió en que recuperar la seguridad debe ser una de las principales prioridades del próximo Gobierno.

El presidente del gremio sostuvo que sin seguridad no es posible fortalecer el comercio, atraer inversión ni generar empleo, por lo que reiteró el llamado a adoptar acciones contundentes contra la criminalidad.

La ANDI también alertó por una escalada de violencia

Al llamado de Fenalco se sumó la ANDI Norte de Santander, que rechazó los recientes atentados contra la fuerza pública y advirtió que estos hechos hacen parte de una escalada de violencia que pone en riesgo la seguridad ciudadana, la estabilidad institucional y el desarrollo empresarial del departamento.

El gremio hizo un llamado a las autoridades para garantizar las condiciones mínimas de seguridad que permitan a los ciudadanos desarrollar sus actividades con tranquilidad y a las empresas operar “con paz y libertad”, al advertir que sin estas garantías es imposible mantener la confianza para invertir y generar empleo en la región.

La ANDI también expresó su solidaridad con los uniformados, sus familias y la comunidad afectada por los ataques, y reiteró que la violencia no solo golpea a la fuerza pública, sino que termina afectando a toda la ciudadanía y al aparato productivo.