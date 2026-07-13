Supersalud ordena plan de choque a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA por demoras en citas.

La Superintendencia Nacional de Salud exigió a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA que pongan en marcha un plan de choque que permita agilizar la asignación de citas médicas y disminuir el represamiento de solicitudes.

La decisión se tomó luego de que la entidad evidenciara un incremento en las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) relacionadas con este servicio durante julio.

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Con corte al 10 de julio de este año, Nueva EPS registró 8.328 reclamaciones, equivalente al 14,62 % del total. Le siguieron Salud Total, con 8.062 casos (14,15 %); Sanitas, con 7.576 (13,30 %), y EPS SURA, con 7.546 (13,25 %). En conjunto, estas cuatro entidades concentran el 55,32 % de las reclamaciones que motivaron la intervención de la Superintendencia.

De acuerdo con el organismo de control, las EPS deberán adoptar acciones inmediatas para reducir los tiempos de espera, mejorar la programación de consultas y resolver las solicitudes que permanecen pendientes.

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El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, señaló que los pacientes no deberían verse obligados a presentar una reclamación para acceder a una cita médica, ya que su asignación oportuna hace parte de las obligaciones de las EPS.

La Superintendencia también anunció que hará seguimiento al cumplimiento de estas medidas y al comportamiento de las reclamaciones. En caso de que las entidades no atiendan las órdenes impartidas, podrá iniciar procesos de inspección, vigilancia y control, además de aplicar las medidas administrativas contempladas en la normativa.