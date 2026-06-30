¿Cuáles son las cifras reales de tierras entregadas a los campesinos? Esto responde minAgricultura
La ministra Martha Carvajalino debatió con la exministra Cecilia López en Caracol Radio sobre la cifra de entrega de tierras del Gobierno Petro.
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David Otero
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