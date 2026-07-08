Gobierno entrega una Reforma Agraria con inversión récord de $ 8 billones

El Congreso “Avances y Retos de la Restitución de Tierras a 2031” / Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural / Foto: Unidad de Restitución de Tierras

En un acto de rendición de cuentas denominado “Empalme ante el pueblo”, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, presentaron el informe final de gestión del sector agropecuario.

La ministra Martha Carvajalino dijo que el sector Agricultura ejecutó la mayor inversión pública en acceso y distribución de tierras en la historia del país, con recursos cercanos a los 8 billones de pesos. De este monto, aproximadamente 5 billones fueron ejecutados solo durante el año 2024, permitiendo acelerar el cumplimiento del Punto 1 del Acuerdo de Paz.

Los resultados operativos reportados por la ANT incluyen:

2,28 millones de hectáreas formalizadas a través de cerca de 41,000 títulos de propiedad rural.

351,000 hectáreas entregadas directamente a familias campesinas y comunidades étnicas.

806,081 hectáreas incorporadas al Fondo de Tierras.

Beneficio directo para más de 116,000 familias que ahora cuentan con seguridad jurídica sobre sus predios.

Uno de los hitos destacados fue la recuperación de más de 109,000 hectáreas que estaban en manos de estructuras del narcotráfico, el paramilitarismo y políticos corruptos. Estos predios, antes administrados por la SAE y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, han sido destinados a la Reforma Agraria en departamentos como Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Magdalena, entre otros.

Además, se destrabaron procesos agrarios que llevaban hasta cuatro décadas sin decisión, resolviendo la situación jurídica de más de un millón de hectáreas.

El informe resalta la creación de 21 nuevas Zonas de Reserva Campesina, para un total de 28 en todo el país, cubriendo más de 1.3 millones de hectáreas. Asimismo, se establecieron los primeros siete Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), una figura innovadora que ordena el territorio en función de la producción de alimentos y la protección ambiental.

En cuanto a las comunidades étnicas, se reconoció el derecho sobre 1,45 millones de hectáreas mediante la constitución y ampliación de 249 resguardos indígenas y la titulación de 98 consejos comunitarios afrodescendientes.

A través del programa Sembrando Vida, se financiaron proyectos productivos por primera vez con montos de hasta 2,000 millones de pesos por organización. A la fecha, se han apoyado más de 30 iniciativas con una inversión de 18,000 millones de pesos, y se dejan estructurados otros 70 proyectos por un valor de 94,000 millones adicionales.

La ministra Carvajalino concluyó señalando que este legado entrega un sector con instituciones fortalecidas y herramientas concretas para garantizar la soberanía alimentaria y la paz en el sector rural. Por su parte, Juan Felipe Harman ratificó que el destino de estos bienes es irreversible gracias a la seguridad jurídica brindada a los campesinos