Censo Económico del DANE: más de 2 millones de negocios operan en Colombia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer una nueva actualización de los resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano, una radiografía de la actividad económica del país que permitirá fortalecer la información utilizada para diseñar políticas públicas y medir el comportamiento de los diferentes sectores productivos.

De acuerdo con la entidad, fueron identificadas más de dos millones de unidades económicas en las zonas urbanas del país. De ese total, 1.066.668 corresponden al comercio al por mayor y al por menor, convirtiéndose en la actividad con mayor presencia dentro del empresariado colombiano.

Lea también: Tolima, en el top 5 de los departamentos con mayor crecimiento económico

El informe también muestra que las unidades económicas con información correspondiente al año 2023 reportaron ingresos por 2.421 billones de pesos, lo que refleja el peso de estas actividades en la economía nacional.

Uno de los aspectos destacados del proceso es que se trata del primer Censo Económico híbrido realizado en Colombia. Para su elaboración, el DANE combinó visitas en campo, formularios diligenciados por internet y el uso de registros administrativos, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la información.

Entérese: Supersalud ordena plan de choque a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA por demoras en citas

Además de ofrecer una fotografía actualizada de la economía urbana, este censo marca el inicio del nuevo ciclo censal establecido por la Ley 2335 de 2023 y representa la primera actualización integral del marco estadístico económico del país en 34 años.

Los resultados preliminares con información por sectores económicos y territorios, ya pueden consultarse en el portal oficial del Censo Económico Nacional Urbano del DANE.