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23 jun 2026 Actualizado 13:05

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“No hay nada más político que la reforma agraria”: Felipe Harman sobre su regreso a la ANT

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras habló en Caracol Radio sobre los motivos de su regreso a la entidad tras la segunda vuelta presidencial.

“No hay nada más político que la reforma agraria”: Felipe Harman sobre su regreso a la ANT

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Tras culminar la segunda vuelta presidencial, se conoció que Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) podría regresar a liderar la entidad, como parte de la estrategia de empalme con el nuevo gobierno electo.

Precisamente, para hablar sobre las motivaciones detrás de este movimiento en el Gobierno nacional, Felipe Harman estuvo en 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo.

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