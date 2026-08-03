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03 ago 2026 Actualizado 12:33

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Procuraduría investiga interventor del contrato de obra del pabellón en cárcel de Calarcá, Quindío

Desde hace cuatro años se está construyendo el pabellón de sindicados en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, Quindío

Construcción de pabellón de sindicados en cárcel de Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía Facebook Piedad Correal

Construcción de pabellón de sindicados en cárcel de Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía Facebook Piedad Correal

Construcción de pabellón de sindicados en cárcel de Calarcá, Quindío. Foto: Cortesía Facebook Piedad Correal
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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Germán Adolfo Perdomo Pachón, en su condición de representante legal del consorcio interventor Intercarcel ICL.

Esta inició de investigación es por posibles irregularidades en la interventoría realizada al contrato de construcción y obras complementarias en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario, Peñas Blancas de Calarcá, en Quindío

Según el ministerio público, al parecer, se habrían presentado informes de interventoría, al contrato de obra celebrado en 2022 entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y la Unión Temporal Estructural Calarcá, que no corresponderían a los avances reales de obra.

En el comunicado la Procuraduría señala “se buscaría ocultar los retrasos en la obra” para la época de los hechos y la presunta existencia de pagos irregulares.

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En ente disciplinario busca establecer, entre otros aspectos, si los datos consignados en los informes de interventoría coinciden con lo efectivamente ejecutado para la fecha de su presentación y si la obra se realizó conforme a los requisitos técnicos, condiciones del mercado y demás especificaciones propias de la obra contratada.

Contexto:

Estamos hablando de la construcción del pabellón de sindicados en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, Quindío, una obra de 18.000 millones de pesos y que aún no ha sido terminada y que lleva más de cuatro años de construcción, con retrasos y visita de varios de los ministros de justicia del anterior gobierno del presidente Iván Duque y del actual presidente Gustavo Petro sin lograr terminar la obra que aún está en construcción.

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

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