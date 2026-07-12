¿Cómo avanza el proyecto para la unidad pediátrica en el principal hospital del Quindío?

Armenia

Recordemos que el 29 de diciembre del año 2025 fue dada a conocer la resolución que confirmaba los 65 mil millones de pesos que había otorgado el Ministerio de Salud para el proyecto de la unidad pediátrica en el hospital San Juan de Dios de Armenia, sin embargo, a la fecha no se ha generado el desembolso correspondiente lo que no permite avanzar en la ejecución del proyecto.

La inversión proyectada era de manera escalonada como por ejemplo 25.600 millones de pesos en 2026, 4.518 millones de pesos en 2027, en 2028 5.000 millones de pesos, 2029 3.000 millones de pesos y en 2030 26.400 millones de pesos.

A propósito, la gerente del hospital, Diana Carolina Castaño dijo que en la recta final del gobierno actual están todavía a la espera de la resolución donde ordenan el desembolso para el año 2026 para iniciar con la licitación pública de la obra.

“En esta recta final del gobierno actual estamos aún a la espera de la resolución donde ordenan el desembolso de los recursos para el año 2026 para poder iniciar con la licitación pública de esta gran obra. Recordemos que para el año 2026 los recursos ascienden a 25.000 millones de pesos y con esto iniciaríamos la infraestructura o por lo menos la licitación de la unidad pediátrica para que la infraestructura inicie a finales de este año", dijo.

Añadió: “Así que pues estamos esperanzados a que en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro se pueda dar consolidada la entrega de esta resolución, el inicio del proceso licitatorio".

Resaltó que se han trasladado en diferentes oportunidades al ministerio de salud con el fin de buscar respuestas frente al proceso y lo que les han manifestado es que la resolución está en espera de la firma del ministro.

“Desafortunadamente hemos ido en diferentes oportunidades al Ministerio de Salud, nos informan siempre que la resolución se encuentra en el escritorio del señor ministro a espera de la firma por parte de él", advirtió.

Vale anotar que la nueva unidad tendrá un área superior a los 8.330 metros cuadrados que la convertirá en una de las infraestructuras pediátricas más importantes del Eje Cafetero.