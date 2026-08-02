Tres incendios forestales en el Quindío, el más grande y grave en zona rural del municipio de Pijao

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En los municipios de Pijao y Calarcá en el Quindío se han presentado incendios forestales en las últimas horas, el más grande en Pijao, autoridades insisten en no realizar quemas y denunciar a quienes inicien incendios.

Bomberos voluntarios del municipio de Pijao en la zona cordillerana del Quindío han atendido incendio forestal en el sector rural.

La conflagración se presenta en la vereda El Espartillal en la zona de cultivos de la multinacional Smurfit WetRock, Cartón de Colombia, personal de la empresa también están en el sitio de la emergencia.

Hay colaboración además de otros organismos de socorro, gestión del riesgo de Pijao y gestión del riesgo del departamento del Quindío.

Jaider Hidalgo, coordinador de la Unidad Departamental de la Gestión de Riesgo del Quindío entregó el reporte “Frente a la información presentada por los bomberos del municipio de Pijao. Estos héroes reportaron que desde las horas de la mañana del sábado 1 de agosto un incendio estaba consumiendo gran parte de una de la zona montañosa en este municipio.

La Gobernación del Quindío a través de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo informa a la comunidad que se continúa realizando el seguimiento y la articulación institucional

Todo esto frente a este incendio que se reporta en el un predio de la empresa Cartón Colombia ubicado enfrente de la vereda Quebrada Honda, jurisdicción del municipio de Pijao.

Y agregó “Las labores de respuesta han contado con el trabajo coordinado de los organismos de socorro operativos, en especial el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de este municipio, quienes han desplegado esfuerzos para controlar la emergencia en un terreno bastante difícil y con el acceso muy limitado. Las condiciones topográficas son muy complejas, pero estos hombres de hierro no tuvieron ningún inconveniente para llegar hasta allí.

Los daños de este tipo de incendios en los ecosistemas

El funcionario puntualizó “Este tipo de eventos representa una grave amenaza para el patrimonio ambiental del departamento. Un incendio forestal no solo destruye la cobertura vegetal, sino que también ocasiona la pérdida de hábitats de nuestros animalitos. Afecta especies de flora y fauna, disminuye la capacidad de regulación hídrica de los ecosistemas, deteriora la calidad del suelo, incrementa los procesos de erosión y genera emisiones que afectan la calidad del aire y contribuyen que al cambio climático”

Causas en investigación

Si bien las causas de este incendio continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades competentes, es importante recordar que la gran mayoría de los incendios de cobertura vegetal tienen origen en actividades humanas, ya sea por acciones intencionales o por descuidos. Por ello, resulta indispensable fortalecer la cultura de la prevención y la corresponsabilidad en el cuidado de nuestros recursos naturales.

Dos incendios de cobertura vegetal en Calarcá

En la tarde del sábado 2 de agosto también se registraron dos incendios de cobertura vegetal en el municipio de Calarcá donde gracias a la rápida respuesta de los bomberos fueron controlados y extinguidos

Jaider Hidalgo, coordinador de la Unidad Departamental de la Gestión de Riesgo del Quindío explicó “En el municipio de Calarcá fueron atendidos y controlados dos incendios de cobertura vegetal, uno en el sector del Alto del Río y otro en el sector del Luis Carlos Galán, cerca de la Fundación Vulcano.

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Gracias a la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Calarcá, bajo el liderazgo de su comandante, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores afectaciones ambientales o pusieran en riesgo a la comunidad.

Desde la Gobernación del Quindío expresamos nuestro más sincero reconocimiento y felicitación al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Calarcá, a su comandante y a cada uno de sus integrantes, quienes con valentía, compromiso y vocación de servicio continúan demostrando por qué son verdaderos héroes al servicio de los quindianos.