Lunes 3 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Clara Juliana Guerrero, bolichera quindiana y sus tres medallas de oro ganadas en los Juegos Centro Americanos 2026. Foto: Cortesía Federación Colombiana de Bowling

Armenia

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Se dispararon los incendios forestales en el departamento del Quindío el fin de semana, cuatro emergencias se registraron en los municipios de Armenia, Calarcá y Pijao.

En los municipios de Pijao, Calarcá y Armenia en el Quindío se presentaron incendios forestales, el más grande en Pijao, autoridades insisten en no realizar quemas y denunciar a quienes inicien incendios.

Bomberos voluntarios del municipio de Pijao en la zona cordillerana del Quindío atendieron incendio forestal en el sector rural.

La conflagración se presenta en la vereda El Espartillal en la zona de cultivos de la multinacional Smurfit WetRock, Cartón de Colombia, entre 8 y 10 hectáreas de bosque se consumieron por las llamas

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Jaider Hidalgo, coordinador de la Unidad Departamental de la Gestión de Riesgo del Quindío entregó el reporte “Frente a la información presentada por los bomberos del municipio de Pijao. Estos héroes reportaron que desde las horas de la mañana del sábado 1 de agosto un incendio estaba consumiendo gran parte de una de la zona montañosa en este municipio. La Gobernación del Quindío a través de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo informa a la comunidad que se continúa realizando el seguimiento y la articulación institucional

Todo esto frente a este incendio que se reporta en el un predio de la empresa Cartón Colombia ubicado enfrente de la vereda Quebrada Honda, jurisdicción del municipio de Pijao.

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Y agregó “Las labores de respuesta han contado con el trabajo coordinado de los organismos de socorro operativos, en especial el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de este municipio, quienes han desplegado esfuerzos para controlar la emergencia en un terreno bastante difícil y con el acceso muy limitado. Las condiciones topográficas son muy complejas, pero estos hombres de hierro no tuvieron ningún inconveniente para llegar hasta allí.

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Los daños de este tipo de incendios en los ecosistemas. El funciona puntualizó “Este tipo de eventos representa una grave amenaza para el patrimonio ambiental del departamento. Un incendio forestal no solo destruye la cobertura vegetal, sino que también ocasiona la pérdida de hábitats de nuestros animalitos. Afecta especies de flora y fauna, disminuye la capacidad de regulación hídrica de los ecosistemas, deteriora la calidad del suelo, incrementa los procesos de erosión y genera emisiones que afectan la calidad del aire y contribuyen que al cambio climático”

Causas en investigación. Si bien las causas de este incendio continúan siendo materia de verificación por parte de las autoridades competentes, es importante recordar que la gran mayoría de los incendios de cobertura vegetal tienen origen en actividades humanas, ya sea por acciones intencionales o por descuidos. Por ello, resulta indispensable fortalecer la cultura de la prevención y la corresponsabilidad en el cuidado de nuestros recursos naturales.

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Dos incendios de cobertura vegetal en Calarcá. En la tarde del sábado 2 de agosto también se registraron dos incendios de cobertura vegetal en el municipio de Calarcá donde gracias a la rápida respuesta de los bomberos fueron controlados y extinguidos

Jaider Hidalgo, coordinador de la Unidad Departamental de la Gestión de Riesgo del Quindío explicó “En el municipio de Calarcá fueron atendidos y controlados dos incendios de cobertura vegetal, uno en el sector del Alto del Río y otro en el sector del Luis Carlos Galán, cerca de la Fundación Vulcano.

Más información Viernes 31 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Gracias a la oportuna intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Calarcá, bajo el liderazgo de su comandante, evitando que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores afectaciones ambientales o pusieran en riesgo a la comunidad.

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Y en la noche del domingo 2 de agosto se presentó el cuarto incendio forestal del fin de semana esta vez en una zona boscosa ubicada en la vía Armenia hacia el corregimiento El Caimo después del cementerio Jardines que fue atendido por el cuerpo oficial de bomberos de la capital del Quindío.

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Las autoridades reiteraron y recomienda evitar cualquier tipo de quema para labores agrícolas o de limpieza de terrenos, no arrojar colillas de cigarrillo, fósforos o materiales inflamables en zonas rurales o boscosas, abstenerse de encender fogatas en áreas protegidas y reportar de inmediato cualquier columna de humo o conato de incendio a la línea de emergencias 123 o a los organismos de socorro de los municipios.

Una alerta temprana permite una atención oportuna y puede evitar que una emergencia de pequeñas proporciones se convierta en un incendio de gran magnitud.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, presentó ante el Concejo Municipal el Plan de Prevención y Preparación que orientará las acciones de la Administración durante los próximos meses.

Durante la socialización se expuso el panorama actual de la ciudad frente al Índice de Vulnerabilidad Urbana (IAVU), elaborado por Asocapitales, en el que Armenia se ubica actualmente en nivel amarillo, condición que permite actuar de manera anticipada para reducir los riesgos y evitar afectaciones mayores en caso de que se intensifique la temporada seca.

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La Policía en el Quindío alerta sobre posible aparición de panfletos o banderas de grupos armados ilegales en límites con Tolima y el Norte del Valle del Cauca previa a la posesión presidencial del viernes 7 de agosto

El comandante de la Policía, coronel Carlos Mario Bustamante explicó “tuvimos una reunión con el nivel central respecto a la posesión del próximo presidente el 7 de agosto. Entonces vamos a tener una situación a la que nos vamos a ver enfrentados a nivel nacional.

Para el Quindío muy probablemente habrá tema de publicidad de grupos armados que estén cerca a la jurisdicción, muy probablemente de la Estructural del Valle como el frente 57 con banderas, con panfletos y determinadas situaciones. Muy probablemente en el sector de la Línea, el sector de Cordillera también con las estructuras que convergen sobre el Tolima.

Entonces simplemente son medidas que ellos van a reaccionar o van a generar a través de su dinámica de que están presentes y que están vigentes. Pero realmente ninguna de estas acciones o actuarles eh tiene una relevancia directa por inteligencia que genere una preocupación en el departamento.

El alto oficial y el llamado “muy probablemente nos vamos a ver enfrentados a este tipo de dinámicas durante lo que falta a la posesión y posterior a la posesión, pero a que no generar alarma ni mucho menos generar preocupación entre las personas, sino estar atentos”

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Con el propósito de preservar la seguridad, la Alcaldía de Armenia expidió el Decreto 199 de 2026, mediante el cual se establecen medidas transitorias con motivo de la posesión del Presidente de la República, programada para el viernes 7 de agosto.

Las disposiciones estarán vigentes entre el jueves 6 y el sábado 8 de agosto de 2026, y buscan prevenir situaciones que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes del municipio, atendiendo las recomendaciones de las autoridades de seguridad y Policía.

Entre las principales medidas adoptadas se encuentran: Prohibición de mudanzas, escombros, transporte de cilindros de gas y artículos pirotécnicos desde las 10:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto, con las excepciones previstas para vehículos de aseo, obras públicas y transporte de oxígeno medicinal.

· Restricción para la utilización y sobrevuelo de drones, dentro de los perímetros de seguridad del municipio, como bases militares, estaciones de policía, CAI, Terminal de Transporte, paraderos, centros médicos, clínicas, estaciones eléctricas y plantas de tratamiento de agua potable, salvo las excepciones contempladas para entidades públicas, organismos de socorro y medios de comunicación debidamente acreditados.

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· Prohibición de la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero) entre las 5:00 a.m. del viernes 7 de agosto y las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto. La medida no aplica para integrantes de organismos de socorro, personal médico, funcionarios de empresas de vigilancia y prensa acreditada, entre otros casos autorizados.

· Prohibición de la venta, transporte y utilización de pólvora y demás elementos pirotécnicos desde las 10:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 a. m. del sábado 8 de agosto.

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No paran los homicidios en el Quindío, el fin de semana se presentaron dos asesinatos en el departamento

El primer caso se presentó en horas de la noche del viernes 31 de julio en el barrio Santa Rita al sur de Armenia, donde resultó lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego Alejandro de Jesús García Molina, quien fue trasladado al Hospital del Sur y murió a causa de las lesiones.

Según la Policía, la víctima del ataque sicarial tenía registros por los delitos de lesiones personales y hostigamiento por motivos de raza o religión.

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Después de tres meses sin homicidios en el municipio de Quimbaya en el Quindío, el fin de semana fue asesinado un hombre con arma de fuego, la víctima tenía antecedentes por homicidio y tráfico de drogas

La Policía, Quindío en coordinación con las entidades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos que rodearon el asesinato de Brayan Stiven García Arias en el municipio de Quimbaya, luego de resultar gravemente herido por impactos de arma de fuego en el sector de Agualinda.

Los hechos se registraron a las 6:30 de la tarde del sábado 1 de agosto donde informan sobre una persona lesionada con arma de fuego. A pesar de los esfuerzos realizados, la víctima falleció como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

Según la Policía el ciudadano asesinado presentaba registros por los delitos, homicidio en el año 2015, tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes en los años 2019, 2020, 2022 y daño en bien ajeno en el año 2026, además había sido víctima de tentativa de homicidio en el 2017.

El homicidio se presenta luego de tres meses sin que se registraran asesinatos en el municipio de Quimbaya que justo está celebrando las fiestas aniversarias, aunque esté hecho no tiene relación con esas actividades.

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El instituto de medicina legal serán los encargados de determinar identidad y causas de la muerte del cuerpo sin vida de un hombre que fue hallado en una zona boscosa del barrio Gibraltar en Armenia.

La Policía Quindío informa a la opinión pública sobre las acciones desplegadas en el marco de la activación del mecanismo de búsqueda urgente del ciudadano Brayan Molina Gómez.

El 25 de julio de 2026, sobre las 4:30 de la tarde; El ciudadano Brayan Molina Gómez de 29 años de edad, salió de su lugar de residencia ubicado en el barrio Gibraltar al sur de la ciudad de Armenia con dirección hacia una zona boscosa aledaña.

El día 27 de julio de 2026, ante la ausencia prolongada, familiares acudieron a la Estación de Policía para reportar formalmente la desaparición. De manera inmediata, la Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda y localización

Los familiares iniciaron un recorrido preliminar por la zona boscosa, hallando algunas prendas de vestir pertenecientes al ciudadano. De forma simultánea, se coordinó la reacción inmediata con el Cuerpo Oficial de Bomberos, Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y el GAULA.

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Para optimizar las labores en terreno, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se articuló un bloque de búsqueda especializado que integró al Cuerpo de Bomberos y funcionarios adscritos a PONALSAR junto a guías caninos de la Policía Nacional con perros entrenados en búsqueda y rescate de personas.

El día viernes 31 de julio, el Cuerpo de Bomberos y los binomios caninos de la Policía Nacional, lograron ubicar en el interior de la zona boscosa el cuerpo sin vida de un hombre en estado de descomposición, por cuanto se iniciarán las labores de identificación para establecer si corresponde al ciudadano reportado como desaparecido.

Personal especializado de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN asumió los actos urgentes de inspección técnica al cadáver y su posterior traslado a las instalaciones de Medicina Legal para las labores de rigor que permitan establecer plenamente su identidad y causas de la muerte.

Según la Policía los datos de la Policía, el ciudadano Brayan Molina Gómez estaría inmerso en hechos presuntamente relacionados con homicidios de los años 2020 y 2022, Lesiones personales.

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En el Tolima fue capturado uno de los delincuentes más buscados del Quindío que incluso tenía circular azul de interpol.

La Policía Quindío y la Policía del Departamento del Tolima, capturaron en el norte del departamento del Tolima a alias “Don Ro”, un actor delincuencial integrante del cartel de los más buscados en el Quindío.

Este resultado operativo, se ejecutó en la vereda La Graciela en zona rural del municipio de Casabianca, ubicada a 40 minutos del casco urbano de mencionada municipalidad; hasta allí llegaron los investigadores junto a funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales y le notificaron orden de captura a Rodolfo Caicedo Ruano de 52 años de edad conocido como alias “Don Ro”.

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Esta persona, registra una trayectoria delictiva de aproximadamente 10 años, y es el último integrante del grupo de delincuencia común organizado “La Herencia”, con injerencia en el barrio Buenos Aires de Armenia y desarticulada el 19/03/2025, alias “Don Ro” era uno de los mayores distribuidores de estupefacientes principalmente en el sector, actividad que desarrollaba en compañía junto a integrantes de su familia.

Familia de delincuentes. En consecuencia, a esta actividad delictiva, La Policía Nacional capturó en el año 2022 a Álvaro Caicedo Ruano, posteriormente a Abel Caicedo Ruano junto a alias “Lucero” y “Jonás”; por otra parte, el pasado 17 de julio fue capturado alias “Marlon” y hoy a alias “Don Ro”

La comandante de la Policía, coronel Nely Parada indicó “Es de resaltar que, el hoy capturado tenía circular azul de INTERPOL por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones, concierto para delinquir agravado por darse para tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, estímulo al uso ilícito, y uso de documento falso”

Finalmente, las autoridades pudieron establecer que este actor delincuencial coordinaba el tráfico de estupefacientes en vehículos particulares desde los departamentos del Cauca y Valle del Cauca; estas actuaciones delincuenciales generaban una renta entre 20 a 25 años millones de pesos mensuales.

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La Policía del Quindío reportó la capturado de dos personas por homicidio en Montenegro y Quimbaya sumando un total de 17 capturados en el mes de julio en el departamento

Un primer hecho se ejecutó en la plazoleta del barrio Ciudad Alegría en Montenegro, donde fue capturado a través de orden judicial un hombre de 19 años de edad por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Según indagaciones preliminares, este capturado sería el presunto participe de tres homicidios en los municipios de Quimbaya y Montenegro, así: Brian Esneider Quiroga Buitrago de 26 años, hechos ocurridos el pasado 25 de agosto del año 2024 en vía pública del barrio Buenos Aires en Quimbaya.

Andrwi José Pabón Cáceres de nacionalidad extranjera, hechos ocurridos el 12 de diciembre del año 2024 en vía pública del barrio La Pista en el municipio de Montenegro y Luis Hernán Mora Cárdenas de 37 años de edad, hechos ocurridos el 23 de febrero del año 2025 en vía pública del barrio Ciudad Alegría en el municipio de Montenegro.

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Una segunda captura la ejecutaron en el municipio de Quimbaya, donde fue detenido a través de orden judicial un hombre de 33 años de edad por el delito de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

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Un motociclista muerto y un taxista herido dejaron dos accidentes de tránsito el fin de semana en las vías de Armenia.

En la madrugada del domingo 2 de agosto se presentó accidente de tránsito en las vías del Quindío. El siniestro vial se registró en la vía que comunica a Armenia con Calarcá antes del sector de la María donde chocaron un vehículo particular negro y un motociclista, desafortunadamente el conductor de la motocicleta identificado como Sebastián Román de 25 años de edad murió en el lugar de los hechos debido a la fuerza del impacto y las lesiones sufridas, luego de la colisión con el vehículo y el separador de la carretera.

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En la madrugada del sábado 1 de agosto se presentó aparatoso accidente de tránsito en el norte de Armenia.

En el siniestro vial el conductor de un taxi de placas SQE 592 pierde el control a la altura del coliseo del café en el sentido norte sur, se sale de la vía y termina estrellado contra un árbol.

La emergencia fue atendida por el cuerpo oficial de bomberos de Armenia que está ubicado a media cuadra del lugar del accidente.

El capitán José Augusto Montoya de los bomberos explicó que al llegar al lugar rescatan al conductor del taxi que resulta lesionado y es trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad. Se desconocen las causas por las cuales el conductor de taxi perdió el control y se salió de la vía.

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Germán Adolfo Perdomo Pachón, en su condición de representante legal del consorcio interventor Intercarcel ICL por posibles irregularidades en la interventoría realizada al contrato de construcción y obras complementarias en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC), Calarcá, en Quindío

Al parecer, se habrían presentado informes de interventoría, al contrato de obra celebrado en 2022 entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y la Unión Temporal Estructural Calarcás, que no corresponderían a los avances reales de obra con los cuales “se buscaría ocultar los retrasos en la obra” para la época de los hechos y la presunta existencia de pagos irregulares.

En ente disciplinario busca establecer, entre otros aspectos, si los datos consignados en los informes de interventoría coinciden con lo efectivamente ejecutado para la fecha de su presentación y si la obra se realizó conforme a los requisitos técnicos, condiciones del mercado y demás especificaciones propias de la obra contratada.

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Comerciantes en Armenia llaman la atención sobre no generar el factor de oportunidad para evitar los hurtos

La gerente del establecimiento comercial Armenia Hogar, Jennifer Loaiza se refirió a un caso de hurto del que fueron víctimas ante un descuido del personal.

En vídeos de cámaras de seguridad quedó evidenciado como un hombre ingresa al local ubicado en la zona exterior del centro comercial Portal del Quindío y hurta elementos del lugar para luego huir.

La gerente envío un llamado sobre intensificar las medidas de seguridad para estar alertas con el objetivo de evitar este tipo de hechos. Además, dijo que el video es clave para lograr identificar al delincuente y que no continué generando estos hechos delictivos al sector comercial de la capital quindiana.

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La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío manifiesta su total rechazo al Acuerdo No. 004 del 27 de julio de 2026, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, mediante el cual se aprobó la aplicación de la Contribución Nacional de Valorización para el denominado Paquete de Obras Eje Cafetero.

Las obras incluidas en este paquete son: Cruce de la Cordillera Central, Segunda Calzada Calarcá–Armenia–Montenegro–Quimbaya–Alcalá–Cartago y Vías del Samán (tramos 1, 2, 4, 6 y 7), las cuales constituyen infraestructura estratégica de carácter nacional.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío reitera su compromiso con el desarrollo de la infraestructura, la competitividad y el progreso del país. Sin embargo, considera que estos objetivos deben alcanzarse bajo principios de equidad, concertación y responsabilidad fiscal, garantizando que las grandes obras de interés nacional no comprometan de ninguna manera la capacidad económica de las familias y del sector productivo de las regiones.

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En el comunicado indican que “Nuestra posición no representa una oposición a las obras de infraestructura. Por el contrario, durante muchos años hemos promovido estos proyectos por considerarlos fundamentales para la competitividad del Quindío, del Eje Cafetero y del país. Nuestro desacuerdo se centra en el mecanismo de financiación aprobado, por considerar que resulta inconveniente, inequitativo y desconoce la realidad económica de la región”

En conclusión, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío manifiesta su rechazo categórico al contenido del Acuerdo No. 004 del 27 de julio de 2026, expedido por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)

solicita al director general de la entidad, Juan Guillermo Jiménez, no expedir el acto administrativo mediante el cual se aplicaría la Contribución Nacional de Valorización del Sector Transporte para el “Paquete de Obras Eje Cafetero”, hasta tanto el Consejo Directivo del INVÍAS analice y evalúe alternativas de financiación que permitan desarrollar estas obras sin trasladar dicha carga a los propietarios de los predios de las zonas en mención.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, hizo presencia en el lanzamiento de “Colombia Son las Regiones”, evento organizado por la Federación Nacional de Departamentos y el cual reunió durante el fin de semana a los 32 departamentos del país en una gran vitrina a cielo abierto en el Parque de la 93 de Bogotá.

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Desempleo en Colombia cayó al 8% en junio, confirmó el DANE. De acuerdo con el Departamento Administrativo este resultado de desocupación es nivel más bajo para ese mes desde 2018.

El desempleo en Armenia fue 9.8%, puesto 10, bajó la informalidad en la ciudad al pasar de 44.5% a 41.0%, pero aumentó el desempleo juvenil de 16.9% al 18.8%

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Dos suspensiones programadas en sectores hidráulicos distintos estos lunes en Armenia

Empresas Públicas de Armenia EPA informa que este lunes 3 de agosto de 2026 se realizarán dos suspensiones programadas del servicio de acueducto en diferentes sectores hidráulicos de la ciudad, con el propósito de ejecutar labores de mantenimiento que permitan fortalecer la infraestructura del sistema y garantizar una prestación eficiente del servicio.

La primera suspensión se llevará a cabo en el sector hidráulico 5, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., para adelantar labores de revisión, verificación y mantenimiento de la estación macro-reguladora de seis pulgadas (6”), así como la limpieza del filtro de la red principal.

La segunda suspensión corresponde al sector hidráulico 18, en el mismo horario, entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., donde también se ejecutarán labores de revisión, verificación y mantenimiento de la estación macro-reguladora de seis pulgadas (6”), además de la limpieza del filtro de la red principal.

En el sector hidráulico 18, los suscriptores afectados corresponden a la Avenida Centenario; los barrios La Alameda, Buenos Aires Bajo, Buenos Aires Plano, La Florida, La María, Patio Bonito, Patio Bonito Alto y Patio Bonito Bajo; el Conjunto Residencial Ibérica, el Condominio Torres del Río, el Conjunto La Alquería, la Urbanización María Cristina, las veredas San Juan y Tigreros, así como los sectores Oncólogos del Quindío y Central de Sacrificio, para un total de 2.727 suscriptores.

En el sector hidráulico 5, la suspensión impactará a los suscriptores previamente relacionados para ese sector

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Frente al actual panorama económico nacional y el reciente ajuste macroeconómico dictado por el Banco de la República, Comfenalco Quindío, a través de su programa de crédito social, ratifica su compromiso con el bienestar de las familias quindianas al ofrecer las tasas de interés más competitivas y favorables del mercado para todas sus líneas de préstamo.

Desde este 1 de agosto de 2026, las nuevas tarifas aplican para las diferentes modalidades de financiación de la Caja, incluyendo libre inversión, educación, turismo, movilidad, compra de cartera y préstamo de emergencia. Las tasas mensuales para las diferentes categorías quedaron de la siguiente manera:

Si bien la Junta Directiva del Banco de la República fijó la tasa de interés nacional en 12,00% anual desde el pasado 1 de julio (tras un incremento de 75 puntos básicos), la caja de compensación ha realizado un importante esfuerzo institucional para mitigar este impacto en la economía de los hogares.

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Gracias a esta gestión, el ajuste en las tarifas de crédito de Comfenalco Quindío es mínimo, consolidando a la entidad como la opción financiera más accesible en el departamento para que los afiliados puedan materializar sus proyectos y solventar sus necesidades.

José Fernando Montes Salazar, director Administrativo de Comfenalco Quindío, destacó el esfuerzo de la entidad frente a esta coyuntura y expresó que el programa se dirige a grupos poblacionales con difícil acceso al crédito. “Con tasas de interés bajas facilitamos este servicio a una amplia comunidad de afiliados, un 90% pertenecientes a la categoría A, que encuentran obstáculos para obtener otras formas de financiación”, dijo.

Los interesados en obtener más información, conocer los requisitos o iniciar su proceso de solicitud para cualquiera de las líneas de crédito, pueden visitar el área de Crédito de Comfenalco Quindío, ubicada en la torre A del edificio administrativo, en la calle 16 #15 – 22 de Armenia, o consultar la oferta completa a través del portal oficial

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La excongresista Maria Fernanda Cabal dijo que se siente muy feliz al estar libre y sin ataduras, habló del gobierno entrante donde descarta pertenecer al gabinete

En su visita al departamento del Quindío, la excongresista y líder de derecha Maria Fernanda Cabal presentó su libro ‘Soy Cabal’ donde relata episodios de su vida política y personal. En medio de su intervención fue enfática en afirmar que se encuentra inmensamente feliz al estar actualmente sin ataduras, sin jefes y en completa libertad.

Enfatizó que sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella la expectativa es que la comunidad desea que ella haga parte del equipo del presidente electo, sin embargo, considera que él desea brillar solo por lo que no quiere que nadie le haga sombra por lo que descarta ser parte del proceso.

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Asimismo, la excongresista del Centro Democrático dijo que la problemática más evidente que se vive actualmente en el territorio es el de las vías puesto que se registran las congestiones afectando la movilidad.

En ese mismo sentido, fue clara que es fundamental defender lo que el actual gobierno ha querido destruir y son las autopistas del Café porque las concesiones son fundamentales para el desarrollo de las regiones del país. Explicó que la concesión genera obras por impuestos lo que beneficia a todos los municipios aledaños fortaleciendo la gestión ante la inasistencia del estado.

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El Ministerio de Educación Nacional renovó por siete años (2026-2032) el Registro Calificado del programa de Artes Visuales de la Universidad del Quindío.

De acuerdo con la resolución, y como parte de las condiciones renovadas, la Uniquindío informó modificaciones en su plan de estudios y amplió de 30 a 35 el número de estudiantes que pueden ser admitidos en el primer periodo académico.

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Ayer domingo se llevó a cabo la reinauguración de la fachada de la Parroquia San José del municipio de Pijao, una obra que hoy embellece el patrimonio.

Este importante logro fue posible gracias a la iniciativa cívica liderada por Óscar López, la Colonia Atlanta de Pijao Quindío, el Club Cívico Pro-Pijao y a cada uno de los pijaenses y amigos del municipio que aportaron para hacer realidad este sueño colectivo.

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En deportes, seis medallas en total lograron las bolicheras quindianas Clara Juliana Guerrero y Laura Plazas con Colombia en los Juegos Centro Americanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

La bolichera quindiana Clara Juliana Guerrero ganó tres medallas de oro, en dobles femenino, tríos, y equipos y medalla de bronce en la categoría individual, mientras que Laura Plazas logró medalla de plata en categoría tríos femenino y medalla de oro por equipos, gran actuación de las dos deportistas del Quindío en representación de Colombia.

La Federación Colombiana de Bowling público el video del último lanzamiento de la quindiana Clara Juliana Guerrero que anunció que es la última vez que competirá con la selección Colombia en un evento internacional luego de 29 años de una exitosa carrera en los bolos a nivel local, regional, nacional e internacional.

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De otro lado, hoy juega el Deportes Quindío en el torneo Dimayor de la B, por la segunda fecha enfrentará de visitante en Itagüí a Leones, el partido está programada para las 5y30 de la tarde.