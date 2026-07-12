Autoridad ambiental en el Quindío avanza en estrategias por efectos del Fenómeno de El Niño

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo una mesa de trabajo que reunió a entidades como el Comité de Cafeteros, Empresas públicas del Quindío EPQ y de Armenia EPA, con el propósito de conocer y analizar el comportamiento de las precipitaciones y la temperatura en el departamento del Quindío.

Precisamente el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Juan Esteban Cortés dijo que la finalidad era socializar un instrumento de planificación que determina diferentes variables como el nivel de temperaturas para establecer estrategias que permitan mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño.

“Nosotros tenemos de un instrumento de planificación que se denomina la evaluación regional del agua. En esta evaluación se han determinado diferentes variables como lo son los niveles de los ríos, se integra a nivel de temperaturas, se integra a nivel de precipitaciones y ello nos lleva a generar un conocimiento de nuestras fuentes hídricas. Derivado de ese conocimiento que tenemos y al comportamiento que se ha presentado desde el mes de mayo de las precipitaciones y de la temperatura, convocamos a estas empresas a fin de articular esfuerzos", sostuvo.

Evidenció que el nivel de precipitaciones ha disminuido en el mes de mayo con respecto a los anteriores meses del año el mes de mayo tuvo el 65% menos de precipitaciones y el mes de mayo exactamente del 2026 registró una disminución notoria en el nivel de precipitaciones con respecto al promedio multianual que evalúan desde la entidad.

“Les socializamos que el nivel de precipitaciones ha disminuido en el mes de mayo con respecto a los anteriores meses del año, es decir, de enero a abril, el mes de mayo tuvo el 65% menos de precipitaciones y el mes de mayo exactamente del 2026 ha presentado una disminución notoria en el nivel de precipitaciones con respecto al promedio multianual que nosotros evaluamos", dijo.

Destacó que la autoridad ambiental también trabajará de manera articulada con la Policía Ambiental y las administraciones municipales para fortalecer las acciones de prevención, control y atención de incendios forestales, así como promover medidas que contribuyan al uso responsable del recurso hídrico y eviten su desperdicio.