Hombre atacó a trabajadores y las instalaciones de una agencia de viajes en Armenia

Armenia

Un caso de intolerancia se registró en la agencia de viajes Palma de Cera ubicada en zona céntrica de la ciudad donde un hombre en estado de exaltación protagonizó hechos violentos afectando el orden público.

El gerente del establecimiento comercial, Diego Vásquez dio a conocer que un hombre en estado de alteración de conciencia posiblemente asociado al consumo de sustancias empezó a realizar sus necesidades por lo que le llamaron la atención, pero reaccionó de forma violenta.

Relató que la persona empezó a generar daños como romper los vidrios de la fachada, luego a patadas afecta la puerta y los equipos de la agencia e ingresó al lugar agrediendo físicamente a uno de los trabajadores y verbalmente al resto del personal.

“Al ser requerido por uno de nuestros funcionarios para respetar el espacio público y la integridad de la empresa, el tipo empezó a atacar físicamente y verbalmente al interior de nuestra empresa al funcionario que lo requirió. No tuvo ningún tipo de precaución ni le importó que dentro de la empresa estuvieran los clientes, niños, y la agresión fue a tal nivel que algunos vecinos nos tuvieron que intervenir para poder sacarlo del interior de la empresa", mencionó.

Considera que a pesar de que el sistema de alarmas fue activado, las autoridades no tuvieron una reacción oportuna contrario al apoyo de comerciantes del sector que apoyaron para sacar al hombre del local comercial.

Resaltó que la Policía está en búsqueda del hombre que ocasionó los daños y generó el pánico en el centro de la ciudad, sin embargo, fue claro que es fundamental implementar mecanismos de prevención en sitios que son visibles de consumo de estupefacientes.

“A pesar de que las alarmas se dispararon, la central de policía fue alertada, la reacción de la policía fue lenta, demorada y en este momento eh se se encuentra la policía en búsqueda del sujeto. Nuestra empresa tiene más de 50 años como agencia líder en el sector turismo, con integridad y reputación intachable como una de las principales agencias de viajes de nuestro país", dijo.

Añadió: “ Hacemos un llamamiento de rechazo público a todo acto de violencia y agresión.También hacemos un llamado a la policía para que implemente nuevos mecanismos de prevención atacando focos que están muy visibles desde hace un buen tiempo en el centro de la ciudad de microtráfico, consumo de estupefacientes. Esto lleva esas agresiones por parte de sujetos desadaptados".

El empresario reiteró que quienes generan empleo y aportan al desarrollo de Armenia necesitan entornos seguros, autoridades cercanas y respuestas oportunas.

Policía del Quindío

Por su parte el teniente coronel Jorge Arturo Contreras Romero, Comandante operativo encargado de la Policía del departamento indicó que adelantaron las actuaciones correspondientes para atender la situación.

Afirmó que se trató de un hecho de intolerancia en el que un ciudadano habría causado afectaciones a las instalaciones de una agencia de viajes de la ciudad.

Invitó a la comunidad en general a resolver las diferencias de manera pacífica para evitar este tipo de situaciones con el fin de preservar la convivencia ciudadana.

“un ciudadano había causado afectaciones a las instalaciones de una agencia de viajes, la Policía Nacional adelantó las actuaciones correspondientes para atender esta situación a través de los llamados de la ciudadanía en general. Invitamos a la comunidad a resolver sus diferencias a través del diálogo y poner en conocimiento oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea de emergencias 123″, destacó.