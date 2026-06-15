En el Quindío fortalecen la restauración ecológica ante la llegada del Fenómeno de El Niño

Armenia

Frente al anuncio del Gobierno Nacional de la llegada del Fenómeno de El Niño y el riesgo para el suministro de agua, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento Juan Esteban Cortés indicó que establecen las medidas preventivas para proteger las fuentes hídricas.

Afirmó que en el año 2024 restauraron 150 hectáreas en el municipio de Armenia y en la cuenca del río Roble y en el 2025 150, pero en municipios como Filandia, Génova, Montenegro entre otros generando en total en los dos años una intervención de 300 hectáreas.

“En el 2024 restauramos 150 hectáreas en el municipio de Armenia y en la Cuenca del Río Roble y en el 2025 restauramos 150 hectáreas en diferentes zonas del departamento, Montenegro, en Finlandia, Génova, Armenia y otros municipios, pero en los 2 años que hemos venido trabajando son 300 hectáreas que hemos restaurado", manifestó.

Resaltó que la importancia del proceso se evidencia cuando hay una advertencia como la del IDEAM sobre un súper niño por eso se han venido preparando con la siembra en las zonas donde deben establecerse lo que permite generar microclimas en zonas urbanas, mayor dinámica a la fauna y protección de fuentes hídricas.

“La importancia de este proceso o la respuesta de la importancia de este proceso nos la da cuando recibimos la información por parte de la IDEAM de que se nos avecina un Súper Niño, porque todos empezamos a decir, “¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a preparar?” Entonces yo creo que la respuesta es ¿Cómo nos hemos venido preparando para afrontar un fenómeno de variabilidad climática como el que se nos avecina en este momento", destacó.

Agregó: “yo creo que la importancia radica sembrar árboles donde debe ser o más bien procesos de restauración radica en que generamos microclimas cuando se trata de zonas urbanas. Generamos mayor dinámica a la fauna porque esto también provee de alimento a la fauna. Protegemos las fuentes hídricas y protegemos las riberas de las fuentes hídricas. Entonces, allí radica la importancia de generar procesos de restauración ecológica especial es cuando sembramos árboles".

Enfatizó que lo anterior fortalece la zona forestal protectora de los afluentes hídricos del departamento.