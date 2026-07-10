Viernes 10 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En días de calor en el Quindío, los paseos a río son una tradición. Foto: Adrián Trejos

Armenia

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En el municipio de Calarcá, el segundo más importantes del Quindío ya reportan una disminución del 30% en el caudal de los ríos que abastecen el sistema de acueducto debido a la temporada seca y la reducción de las lluvias.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Hernán Darío Gutiérrez gerente de Empresas Públicas de Calarcá, EMCA que ha hecho un llamado a la comunidad para usar racionalmente el agua teniendo en cuenta que ya comenzó a sentirse los efectos de la temporada seca, a la disminución de las lluvias y por consiguiente la reducción de los caudales de ríos y quebradas

Y explicó “hoy tenemos un suministro normal del agua en todo el municipio en condiciones de calidad y continuidad. Entonces, dar la tranquilidad de que estamos garantizando todo el suministro de agua trabajando de la mano con nuestro personal operativo y con nuestro laboratorio ambiental para garantizar este suministro de agua.

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Sin embargo, la situación que se viene presentando es que hace más o menos unas tres semanas vemos una disminución de lluvias o no ha llovido nada hacia las partes altas de nuestras fuentes de abastecimiento, de las cuencas, de las cuatro fuentes de abastecimiento que tenemos que son Naranjal, San Rafael, Salado y Santo Domingo y que ya hace algunas semanas nos ha tocado como responsabilidad ambiental y para garantizar el caudal ecológico de la fuente Naranjal sacar esta fuente para el abastecimiento del municipio.

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Entonces, de las cuatro fuentes ya solo contamos con tres y vemos que se viene presentando una disminución, un porcentaje, más o menos de un 30% de disminución en la fuente San Rafael y que garantizamos la demanda con nuestro río principal que es Santo Domingo y Salado.

Llamado gerente de EMCA. Nosotros ya estamos planteando unas mesas de trabajo con secretaría de gobierno y con policía en donde podamos sacar unos decretos, unas resoluciones en donde podamos llegar a sancionar a aquellas personas que no están cuidando el agua. De todas formas, a nivel nacional, no hay todavía un decreto de restricción, pero estamos trabajando desde en prevención.

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De esta forma le puedo contar que el día de hoy que me trasladaba de mi casa al a la oficina, podía haber gente lavando las fachadas de sus viviendas, de sus locales comerciales desperdiciando, yo creo que un poco el agua. Entonces, el llamado es a que de forma preventiva empecemos a trabajar. Sabemos que el fenómeno del niño está iniciando, pero no sabemos cuándo va a terminar.

Entonces, para evitar futuras suspensiones del servicio o sectorizaciones del servicio del suministro de agua, pues la idea es que empecemos vamos a cuidar el agua y empecemos a hacer un uso adecuado.

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Se ha aumentado el consumo de agua en Calarcá. El gerente de EMCA agregó “veníamos revisando en las mesas técnicas que hemos hecho, hemos pasado de inicio de año de caudales de suministro de entrada a planta de 120 130 Litros por segundo a caudales de 140 o 150. Entonces, vemos que hay una elevada demanda de agua lo que ha generado ingresar un mayor caudal a la planta para para poder suministrar esta demanda.

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Sé que estamos ya en una temporada de calor donde todos nos impacta, todos nos golpea el calor, pero queremos invitar a hacer ese cuidado del medio ambiente. Ese es el impacto que hemos tenido técnico y operativamente en el ingreso de agua a la planta de tratamiento, pero que hasta ahora eh los ríos o las fuentes hídricos que tenemos nos lo pueden suministrar.

Queremos es prevenir esto a futuro y que nuestros ríos y fuentes hídricos las podamos cuidar, hay un tema de empresas públicas de responsabilidad ambiental, empresarial y de mi parte como gerente es el direccionamiento a que todos cuidemos el agua tanto internamente en la empresa como en el municipio.

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Jornadas de educación. Durante el primer semestre de 2026, EMCA realizó 28 jornadas de sensibilización en sectores urbanos, rurales e instituciones educativas, beneficiando a 710 personas con información sobre el ahorro del agua, el cuidado de las redes de alcantarillado, la adecuada gestión de residuos y las medidas preventivas ante la temporada de altas temperaturas.

En los sectores residencial y comercial se llevaron a cabo 13 jornadas, impactando a 233 ciudadanos en barrios como Villa Astrid, Villa Tatiana, Berlín, Simón Bolívar, Portal de Balcones, Margarita Hormaza, Giraldo, Versalles, Cinco Esquinas y el corregimiento de Barcelona, además de la Plaza de Mercado. Estas actividades promovieron prácticas para reducir el consumo de agua potable, evitar el desperdicio y prevenir la contaminación de las fuentes hídricas mediante el adecuado manejo de residuos y aceites usados.

La estrategia también llegó a la comunidad educativa con 15 jornadas de sensibilización que beneficiaron a 477 estudiantes, docentes y directivos de instituciones como el Instituto Calarcá, John F. Kennedy, Jorge Robledo, Antonio Nariño, General Santander, Tecnológico, Policarpa Salavarrieta, San José y sedes rurales del municipio.

Como complemento a las acciones pedagógicas, EMCA mantiene un monitoreo hidrológico mensual en las bocatomas de las fuentes abastecedoras del sistema de acueducto, permitiendo verificar el cumplimiento del caudal concesionado por la autoridad ambiental y detectar oportunamente disminuciones en la oferta hídrica.

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Aunque históricamente los domingos registraban una disminución en el consumo de agua en Armenia, las altas temperaturas han cambiado este comportamiento. Empresas Públicas de Armenia EPA advierte que el aumento sostenido en la demanda está generando mayor presión sobre la fuente hídrica e invita a la ciudadanía a hacer un uso eficiente del recurso.

En el marco de la campaña ‘Superemos El Niño’ de EPA hacen un llamado a la comunidad para fortalecer las acciones de ahorro y uso eficiente del agua, luego de evidenciar un incremento sostenido en el consumo durante los fines de semana, especialmente los domingos y festivos, que tradicionalmente eran los días de menor demanda. Este comportamiento refleja el impacto de las altas temperaturas y aumenta el estrés hídrico sobre la fuente que abastece a la ciudad.

Las cifras muestran que el sábado 27 de junio el consumo fue de 67.745 metros cúbicos, mientras que el domingo 28 de junio descendió a 60.497 metros cúbicos.

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Sin embargo, la tendencia cambió durante el siguiente fin de semana: el sábado 4 de julio se registró un consumo de 68.041 metros cúbicos y el domingo 5 de julio alcanzó 66.505 metros cúbicos, una cifra significativamente superior a la registrada el domingo anterior. Incluso, el lunes festivo 29 de junio presentó un consumo de 66.589 metros cúbicos, acercándose a los niveles habituales de un sábado.

Desde la Empresa se explicó que, aunque los fines de semana continúan siendo los periodos de mayor consumo, el comportamiento de los últimos días evidencia que la demanda ya no disminuye como ocurría tradicionalmente, lo que incrementa la presión sobre la fuente hídrica en una temporada marcada por las altas temperaturas.

Por ello, EPA invita a la ciudadanía a adoptar hábitos responsables como evitar el desperdicio de agua, reducir los tiempos de uso, reutilizar el recurso cuando sea posible y aplazar actividades de alto consumo.

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2 mil metros cuadrados de vegetación fueron consumidos por un incendio en zona rural de Quimbaya

El teniente Jorge Salazar, comandante de Bomberos del municipio indicó que la emergencia se registró en la vereda La Granja donde un incendio de cobertura vegetal consumió dos mil metros cuadrados en vegetación silvestre.

Enfatizó que todo se debe a las altas temperaturas porque, aunque no encontraron a nadie se presume que se trata de las mal llamadas quemas controladas.

Destacó que en las actividades agrícolas se generan este tipo de actividades sin tener en cuenta las barrearas protectoras por lo que se salen de control generando las emergencias. Resaltó que por fortuna no hubo afectación en cultivos, solo en vegetación silvestre en un área considerable donde hubo apoyo de una maquina extintora para controlar las llamas.

Las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño representan un desafío para los ecosistemas y podrían comprometer la supervivencia de las mariposas y otros insectos debido a la disminución de las condiciones ambientales que requieren para su desarrollo.

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Aunque el Quindío es uno de los departamentos más pequeños del país, alberga cerca de 1.000 especies de mariposas, lo que lo convierte en uno de los territorios con mayor riqueza de estos insectos en Colombia y un importante indicador de la biodiversidad regional.

«La cantidad de mariposas en un lugar es uno de los mejores indicadores de la salud de los ecosistemas, ya que permiten evaluar su estado de conservación. En la medida en que aumenta la temperatura del planeta por el incremento del dióxido de carbono generado por las actividades humanas, las mariposas se ven seriamente afectadas y su diversidad puede disminuir», explicó Alberto Gómez Mejía, presidente del Jardín Botánico del Quindío.

El experto agregó que Colombia alberga cerca de 4.000 especies de mariposas, de las cuales aproximadamente el 25 % se encuentran en el Quindío, posicionando al departamento como un referente nacional para la conservación de estos insectos.

Ante este panorama, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) invitó a la comunidad a adoptar acciones que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático, proteger los ecosistemas y conservar todas las formas de vida, incluyendo las mariposas y demás insectos, fundamentales para el equilibrio ambiental.

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El alcalde de Armenia, James Padilla García, enfatizó en el compromiso de la Administración Municipal con la defensa de la institucionalidad y la legitimidad de las instituciones democráticas, por lo que en mensaje enviado a la ciudadanía reconoció los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y expresó su voluntad de trabajar de manera articulada con el presidente electo Abelardo de la Espriella en beneficio de los ciudadanos.

“Desde nuestro municipio reconocemos la legitimidad democrática en nuestro país, y por tanto reconocemos los resultados que se dieron en la última contienda electoral para presidente de la República”, manifestó el ejecutivo municipal, quien además hizo un llamado a la calma a la ciudadanía, al expresar lo imperioso de respaldar la transparencia y eficiencia de la organización electoral colombiana y de que se respeten los resultados.

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Padilla García Insistió en la importancia de mantener la confianza de los colombianos en las instituciones encargadas de garantizar los procesos electorales, y recalcó que el fortalecimiento de la democracia se sustenta en el respeto de las reglas del Estado de Derecho, de la Constitución y por consiguiente de las decisiones adoptadas dentro del marco constitucional.

El mandatario de la capital quindiana ratificó que el Gobierno de Armenia siempre ha manifestado su disposición y voluntad de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, dentro de sus competencias, en la tarea de gestionar proyectos e inversiones que contribuyan al desarrollo de la ciudad y sus habitantes, con respeto institucional y en defensa de los principios democráticos.

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Una empresa de chocolates en el Quindío fue galardonada por su calidad a nivel internacional

Estamos hablando de la empresa quindiana Terra Dulce que con su barra de chocolate oscuro al 70% cacao, con nibs que son las semillas tostadas y panela orgánica obtuvieron la medalla de plata en la sexta edición del concurso internacional de chocolates elaborados al origen en París.

Precisamente en diálogo con Caracol Radio Paola Andrea Cardona propietaria y gerente de la fábrica de chocolates artesanal ubicada en Armenia, reconoció la importancia del proceso puesto que es la tercera vez que participan en el concurso y han sido premiados en las tres oportunidades.

Señaló que la primera vez lograron la medalla Gourmet y en la segunda ocasión la medalla de bronce por lo que apuntan a obtener la de oro ya que con la constancia y disciplina con la que trabajan es muy factible que así sea.

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Agradeció a don Gustavo que cultiva el cacao en la Finca La Kirika del municipio de Quimbaya ya que considera el trabajo es articulado donde el productor es clave para establecer la calidad del producto lo que permite que como empresaria pueda generar los procesos rigurosos para obtener este tipo de reconocimientos a nivel internacional.

Sobre el concurso para obtener esta medalla de plata, destacó que resaltan los productos gourmet cultivados en el origen y en esta nueva edición participaron más de 50 países ubicados en la región tropical donde se puede cultivar el cacao y fueron más de 200 marcas de chocolate a nivel mundial donde se destaca la empresa quindiana.

Resaltó que son más de 100 personas relacionadas con la cadena del cacao y más de 600 hectáreas que ya se están produciendo en el departamento.

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Desde la iglesia católica en el Quindío enviarán 10 toneladas de ayudas a los damnificados por terremotos en Venezuela

Tras dos semanas de los terremotos ocurridos en Venezuela que han dejado más de 3 mil muertos, la solidaridad y las ayudas para los damnificados no paran en el departamento.

En efecto el Padre Alexis Tintinago, director de la Pastoral Social de la Diócesis de Armenia dijo que avanzan en el proceso de recolección de las ayudas por lo que aspiran a más tardar este viernes 10 de julio enviar hacia Venezuela 10 toneladas de elementos de aseo y alimentos no perecederos.

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Reconoció que no están recibiendo ropa porque se ha generado una problemática sanitaria en la zona afectada por lo que la ropa que ya han recolectado está en proceso de selección porque hay mucha que no se encuentra en óptimas condiciones.

Destacó que se ha contado con el apoyo de voluntarios que han donado su tiempo para lograr organizar las ayudas para que cuando llegue al vecino país sea mucho más fácil el proceso de distribución para las personas afectadas.

Resaltó que el apoyo en cuanto a recolección de ayudas lo tendrán hasta lo que resta del año debido a que después de unas semanas de la tragedia empieza a generarse la baja en el apoyo por lo que la idea es continuar apoyando desde la iglesia.

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Este lunes 13 de julio decretado como nuevo festivo en Colombia, no habrá clases en las instituciones educativas públicas en los 12 municipios del departamento del Quindío, la normalidad académica se retomará el martes 14 de julio.

Mediante circular no. S.A.60.07.01-00497, emitida el 8 de julio de 2026, la Secretaría de Educación departamental estableció que el próximo lunes 13 de julio no habrá clases en las Instituciones Educativas del Quindío.

Desde la cartera territorial, se aclara que, al considerar que la fecha con un día hábil de la semana se determinó que el descanso remunerado correspondiente sea trasladado al lunes 13 del mismo mes, día en el cual no habrá actividades laborales ni atención al público en las Instituciones Educativas, ni tampoco en las dependencias de la secretaría de Educación departamental. Las labores se retomarían con plena normalidad el 14 de julio como día hábil siguiente.

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Plan despertar, más seguridad y control para la ciudadanía en Armenia

Estas acciones son desarrolladas por funcionarios de Policía Comunitaria, Derechos Humanos, Patrulla Púrpura y Auxiliares de Policía, con intervención en sectores estratégicos como los puentes de la 26, Plaza de Bolívar, La Che, carreras 18, 19 y 20, Parque Cafetero, Hierros de Occidente y la zona comercial de la ciudad.

Como resultado de las intervenciones, incautaron 33 armas cortopunzantes, 20 pipas utilizadas para el consumo de sustancias estupefacientes, 6 tarros de pegante, varias dosis de derivados de la cocaína y marihuana.

Asimismo, gracias a la presencia policial y a los controles implementados, se logró la captura en flagrancia de una persona por el delito de hurto calificado y agravado en el sector del CAM y la recuperación de una tableta electrónica.

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La Gobernación del Quindío oficializó la posesión del ingeniero Wilson Andrés Ramos Herrera como nuevo secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del departamento. Oriundo del municipio de Quimbaya y proveniente de una familia campesina y cafetera, Ramos Herrera cuenta con una amplia trayectoria en los sectores público y privado.

El nuevo funcionario recibe la cartera de manos de Diana Marcela Martínez Correa, quien se desempeñó como secretaria encargada y adelantó una destacada gestión durante su permanencia al frente de la dependencia, dejando importantes avances para el sector.

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Desde EPA informan que Las actividades de asfaltado en la avenida Ancízar López llegaron a su fin, tras los debidos arreglos en la zona, permitiendo la normalización del tránsito vehicular y peatonal en este importante corredor de la ciudad. Con la culminación de estos trabajos, la vía queda completamente habilitada para la circulación, brindando mejores condiciones de movilidad y seguridad para quienes transitan diariamente por el sector.

Empresas Públicas de Armenia EPA adelantó estas labores como parte de las actividades complementarias a la intervención realizada en la zona, garantizando la recuperación de la carpeta asfáltica y la adecuada entrega del corredor vial a la comunidad.

La finalización del asfaltado representa un paso importante para devolver la normalidad a uno de los principales ejes de movilidad de Armenia, luego de las obras ejecutadas en el sector. A partir de ahora, los conductores podrán transitar sin las restricciones que fueron necesarias durante el desarrollo de los trabajos.

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Hoy viernes 10 de julio a las 3:00 p.m., en acto que se cumplirá en el edificio CREA del barrio Granada de Armenia, Comfenalco Quindío entregará 61 subsidios destinados a mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio urbano, mediante recursos por el orden de $1.922 millones.

Los trabajadores afiliados beneficiarios de este derecho surtieron los trámites y cumplieron todos los requisitos para acceder a este apoyo económico que alcanza los $31 millones 516 mil por grupo familiar. Se trata de la primera asignación del año, teniendo en cuenta que durante el segundo semestre se realizará el proceso de postulación y otorgamiento de subsidios para compra de vivienda nueva.

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El programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Quindío recibió la Acreditación en Alta Calidad por un periodo de 6 años. A través de la resolución 016529 del 25 de junio de 2026, el Ministerio de Educación Nacional otorgó no solo la Acreditación en Alta Calidad, sino también la renovación del registro calificado del programa por un término de 7 años. Con este nuevo programa acreditado, la Uniquindío suma 13 pregrados y 3 posgrados con este sello de alta calidad.

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En deportes, La emoción del Torneo Hinchas de Paz-Alcaldía de Armenia-Policía Comunitaria 2026 vivirá este domingo 12 de julio una jornada decisiva con la disputa de la quinta y última fecha de la fase de grupos. La cancha del barrio El Paraíso recibirá los nueve compromisos que definirán los ocho equipos clasificados a los cuartos de final del certamen.

El Torneo Hinchas de Paz-Alcaldía de Armenia-Policía Comunitaria 2026 continúa consolidándose como uno de los principales espacios de formación deportiva y convivencia para la niñez armenia, llevando cada fin de semana el fútbol a diferentes escenarios barriales con el respaldo de la Alcaldía de Armenia, el Imdera y la Policía Comunitaria.

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De otro lado La jornada número 22 de la Ciclovía Dominical se realizará este domingo 12 de julio con una programación especial que incluirá actividades recreativas, deportivas e incluyentes en los tramos norte de la avenida Centenario y sur en el estadio Centenario.

En el tramo norte, habilitado entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m., los asistentes podrán participar en El Tren de la Alegría, una jornada inclusiva dirigida a personas con discapacidad mediante actividades recreativas adaptadas. Además, desde las 9:00 a. m. se realizarán sesiones de aeróbicos y una jornada de mini trampolín, una nueva modalidad que se incorpora a la oferta institucional para incentivar la práctica de la actividad física.

La programación también incluirá un entrenamiento recreativo de running con recorridos de 3, 5 y 7 kilómetros, abierto para quienes deseen iniciar o fortalecer su práctica en esta disciplina.

De manera simultánea, en el tramo sur, ubicado en el estadio Centenario, se desarrollarán entrenamientos de voleibol, circuitos motrices y sesiones de actividad física con aeróbicos y rumba. Además, la pista de atletismo estará habilitada entre las 6:00 a. m. y las 10:00 a. m. para caminar, trotar o realizar ejercicio de manera libre.

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Finalmente, la judoca con discapacidad visual Andrea Orozco del Quindío representará a Colombia en el IBSA Judo Grand Prix de São Paulo, Brasil, una de las competencias más importantes del calendario internacional y el punto de partida del ciclo clasificatorio hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. La participación de la deportista refleja el crecimiento de un proceso construido junto a la Liga Quindiana de Deportes de Limitados Visuales y su cuerpo técnico.