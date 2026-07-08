Miércoles 8 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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En la vía La Línea la Policía de carreteras del Quindío logró la recuperación de bicicletas de alta gama que habían sido hurtadas en un establecimiento comercial al norte de Armenia

En un establecimiento comercial de bicicletas ubicado en los bajos del conjunto residencial Horeb al norte de la capital quindiana se registró un hurto.

En cámaras de seguridad quedó evidenciado como un grupo de personas con uniformes simulan pertenecer a una empresa y generan el daño a la puerta donde ingresan para llevarse varias bicicletas de alta gama.

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El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez indicó que una vez conocieron del hecho se generó una operación de seguimiento y de cierres viales con el fin de lograr la ubicación de las bicicletas hurtadas por lo que lograron su recuperación.

Además, explicó que no hubo capturas en medio del procedimiento policial entendiendo que, aunque se tienen identificadas las personas involucradas en el hecho delictivo no hubo flagrancia.

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Resaltó que en el marco de la recuperación de los objetos hurtados liderada por la Policía de Carreteras del Quindío en la vía La Línea lograron identificar que los delincuentes se dirigían hacia el departamento de Cundinamarca de donde son oriundos.

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A través de las redes sociales del establecimiento comercial the cycling station el empresario afectado agradeció a las personas que mostraron su solidaridad frente al caso delictivo y a las autoridades por la recuperación de las bicicletas hurtadas.

Destacó que por fortuna contaban con un sistema de alarmas lo que alertó a los delincuentes e impidió que el hurto fuera mayor. Relató que de tanto afán por huir del lugar tres de las seis bicicletas que habían sido hurtadas cayeron de la camioneta mientras estaba en movimiento, pero la comunidad fue clave para apoyar en el proceso con el objetivo de ingresarlas nuevamente a la tienda.

Es de anotar que no es el primer hurto que se registra en este importante sector de la ciudad, en el mes de abril empresarios reportaron el robo de dinero en efectivo y hasta del tarro de dulces en una barbería.

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La secretaría de Salud Departamental realizó el segundo Comité de Sanidad Portuaria con el propósito de fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial para proteger la salud pública ante el incremento de viajeros que se espera tras la finalización del Mundial de Fútbol 2026.

Diego Alejandro Sosa Martínez, referente de Aguas y Saneamiento de la Secretaría de Salud Departamental “En este espacio participan todos los actores que intervienen directa o indirectamente en la cadena de viajeros y carga, permitiendo fortalecer acciones como los simulacros para sarampión y rubéola,

la capacitación permanente a viajeros y al personal del aeropuerto y la terminal de transporte, así como el fortalecimiento de las estrategias de vacunación”, señaló Diego Alejandro Sosa Martínez, referente de Aguas y Saneamiento de la Secretaría de Salud Departamental.

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Por su parte, Jovanny Cortés Martín, Epidemiólogo de la secretaría de Salud Departamental, explicó que el departamento mantiene un trabajo permanente para responder a cualquier evento de interés en salud pública.

“La vigilancia epidemiológica en viajeros busca identificar de manera temprana cualquier persona que represente un riesgo para la salud pública, activando de inmediato los protocolos de notificación, valoración clínica, toma de muestras, investigación epidemiológica y seguimiento de contactos.

Más información Martes 7 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Ante los brotes internacionales de sarampión y rubéola, así como los casos confirmados en el país, la Subsecretaría de Salud e Inclusión Social de Calarcá, en articulación con la ESE Hospital La Misericordia, adelantó acciones de prevención mediante estrategias de bloqueo vacunal, monitoreo rápido de vacunación y preparación del talento humano, con el propósito de reducir riesgos y proteger la salud de la comunidad.

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En el marco de estas acciones, se realizó un monitoreo rápido de vacunación en los barrios Varsovia y Ecomar, donde se verificaron las condiciones de vacunación de la población y se aplicaron vacunas contra el sarampión y rubéola, VPH, Influenza y Tétano. Estas jornadas permitieron identificar necesidades de inmunización, fortalecer las coberturas de vacunación y continuar promoviendo medidas de prevención en la comunidad.

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Inflación anual en Colombia escaló al 6,14% en junio de 2026El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que el IPC en el sexto mes del año fue del 0.39%.

Para Armenia el IPC mensual fue del 0.28% por debajo de la media nacional. En variación anual fue del 6.59% para Armenia la quinta ciudad con mayor costo de vida de Colombia.

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El gerente de Empresas Públicas de Calarcá, EMCA Hernán Darío Gutiérrez, indicó que se ha presentado en las últimas horas disminución de los caudales de los ríos que surten la planta de tratamiento lo que ha provocado que en algunos sectores de la villa de la cacique se reporten cortes de agua y disminución de la presión del servicio de agua

El directivo de EMCA en un video en redes sociales reiteró el que debido a los efectos del Fenómeno del Niño hizo un llamado a la comunidad de Calarcá para que utilice de forma racional el vital líquido para evitar estas situaciones.

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En cumplimiento a lo dispuesto por la ley 2578 de 2026, mediante la cual se estableció el 9 de julio como el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, este próximo lunes 13 de julio será festivo en el territorio patrio, por lo que la Alcaldía de Armenia confirmó a la ciudadanía en general que habrá ajustes en sus servicios, especialmente en el sector educativo.

el secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, informó que dicho día no habrá jornada académica, lo que representa la no prestación de los servicios complementarios asociados al calendario escolar, como son el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y el transporte escolar.

El día decretado como fiesta nacional en la norma es el 9 de julio, es decir este próximo jueves, no obstante, la ley 51 de 1983 o más conocida como ley Emiliani, determina que este se tiene que trasladar al lunes siguiente, por lo cual sus efectos se aplicarán el lunes 13, lo cual genera modificaciones en la atención de la administración, y por tanto en las instituciones educativas oficiales del municipio.

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Vélez Melo informó a padres de familia, acudientes, estudiantes, directivos docentes, maestros, administrativos y comunidad educativa en general esta novedad, con el fin de que puedan programar con anticipación sus actividades y evitar inconvenientes. El retorno a clases y actividades escolares será el martes 14 de julio.

Finalmente, se explicó que, aunque actualmente existen acciones judiciales que cuestionan la constitucionalidad de algunos apartes de la ley 2578 de 2026, la misma se encuentra vigente, con sus plenos efectos jurídicos y por tanto es de obligatorio cumplimiento, toda vez que no existe decisión judicial que haya suspendido o declarado inexequible sus disposiciones.

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Más del 50 % de los vehículos revisados en operativos de calidad del aire incumplieron la norma de emisiones contaminantes

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en articulación con las cinco secretarías de tránsito del departamento, continúa desarrollando operativos de control a fuentes móviles con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y reducir las emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire en el Quindío.

Durante el mes de mayo fueron practicadas 205 pruebas a vehículos diésel, de ciclo Otto y motocicletas de cuatro tiempos en diferentes puntos estratégicos del departamento.

Los resultados evidenciaron que el 50,73 % de los automotores inspeccionados no cumplió con los parámetros establecidos, lo que refleja la importancia de fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.

En junio, la autoridad ambiental realizó 78 pruebas adicionales en Armenia y actualmente continúa desarrollando estos operativos en diferentes municipios del departamento, con el fin de verificar el estado de las emisiones generadas por los vehículos que circulan en las vías del Quindío.

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Por trabajos de modernización, hoy miércoles se suspenderá el servicio de acueducto en el sector hidráulico 1 en Armenia

Empresas Públicas de Armenia EPA realizará hoy miércoles 8 de julio trabajos de reposición de una estación reguladora de 6 pulgadas, intervención que hace parte del proceso de modernización y mejoramiento continuo de la red.

Para ejecutar estas labores de manera segura, será necesaria la suspensión parcial del servicio de acueducto entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m. en el sector hidráulico 1, que comprende los barrios Primero de Mayo, 7 de Agosto, Altos de Aguabonita, Artesanal, Bloques de Villa Liliana, La Unión, Kennedy, La Clarita, La Unión, Las Margaritas, Monteprado, Montevideo, Montevideo Bajo, Montevideo Central, Nueva Libertad y Cibeles, así como las urbanizaciones Anunciación, El Silencio, Nuevo Recreo, Palmares del Recreo, Quintas de Villa Liliana y Villa Liliana.

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Humberto Tobón presentó su renuncia al cargo de gerente de la RAP Eje Cafetero mediante una carta dirigida a los gobernadores Juan Diego Patiño Ochoa, de Risaralda; Adriana Magali Matiz, del Tolima; Henry Gutiérrez Ángel, de Caldas; y Juan Miguel Galvis, del Quindío, integrantes del Consejo Directivo de la RAP Eje Cafetero.

A través de un comunicado el señor Tobón dio a conocer el balance de su gestión durante seis años en el cargo y señaló “Gobernadores y Gobernadora, cumplido este periodo de tiempo, primero como Subgerente de Planeación y luego como Gerente, creo que es tiempo de promover que nuevas visiones asuman la responsabilidad de impulsar el desarrollo regional.

Al presentar mi carta de renuncia como Gerente de la RAP Eje Cafetero, que espero se haga efectiva el 31 de julio de 2026, expreso mi agradecimiento por el respaldo que brindaron al trabajo desarrollado por el magnífico equipo de funcionarios y contratistas que me acompañaron.

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El ICA y las autoridades del Quindío fortalecen control del caracol gigante africano

Las entidades desarrollaron jornadas de prevención, recolección y educación para enfrentar esta especie invasora en Buenavista

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, y la Alcaldía de Buenavista unieron esfuerzos para atender la presencia del caracol gigante africano una de las 100 especies exóticas invasoras que puede afectar los sistemas productivos, los ecosistemas y la salud de las personas.

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La estrategia buscó acompañar a productores agrícolas y comunidades mediante actividades de prevención, vigilancia y erradicación de esta plaga, cuya alta capacidad reproductiva y carácter invasor le permiten colonizar con facilidad diferentes regiones. Además, el ICA recordó que en Colombia está prohibida la cría o tenencia de este molusco para cualquier propósito.

Las acciones desarrolladas durante varios meses permitieron documentar buenas prácticas para el manejo del caracol gigante africano y generar materiales técnicos y pedagógicos que podrán implementarse en otras zonas del país donde se ha detectado la especie.

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En Buenavista se realizaron jornadas de reconocimiento del molusco, durante las cuales fueron recolectados ejemplares neonatos, juveniles y adultos. Asimismo, especialistas explicaron a la comunidad las características morfológicas que facilitan su identificación, así como aspectos relacionados con su biología, ecología y comportamiento.

Las actividades también incluyeron la recolección segura de los ejemplares, conforme al Plan Nacional Interinstitucional para la prevención y control del caracol gigante africano, así como demostraciones prácticas sobre los métodos recomendados para su manejo y sacrificio mediante el uso de sal y cal. Posteriormente, se explicó el procedimiento para su disposición final mediante enterramiento en un lugar seguro del predio.

El ICA destacó que el control de esta plaga exige una detección oportuna y el trabajo articulado entre autoridades, productores y comunidades. Además, resaltó la importancia de incorporar procesos de educación ambiental, especialmente dirigidos a niños y comunidades, como herramienta para fortalecer la prevención y el manejo responsable de esta especie invasora.

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El segundo municipio más importante del Quindío ya cuenta con política pública de bienestar animal que será para los próximos 10 años

Se trata del municipio de Calarcá donde el Concejo aprobó el acuerdo 016 de 2026, mediante el cual se adopta la “Política Pública de Bienestar y Protección Animal”.

La concejal animalista y ponente del proyecto Cristina Arbelaez celebró el proceso puesto que considera es clave que se tengan las herramientas para orientar las acciones durante los próximos diez años en materia de protección, cuidado y respeto hacia los animales. Dijo que también es importante el trabajo articulado con Policía y Fiscalía en cuanto a la atención de casos de maltrato animal.

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Destacó que la política pública cuenta con lo fundamental que son los recursos para fomentar pedagógicamente la tenencia responsable, jornadas de desparasitación y la manutención del refugio municipal con el que cuentan con 40 perritos.

Es de anotar que, para garantizar la implementación de esta política pública, el municipio contará con una asignación mínima anual equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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EPA hace un llamado a la comunidad tras evidenciar disposición incorrecta de residuos en el barrio La Patria

Empresas Públicas de Armenia EPA hace un llamado a toda la comunidad para evitar la disposición incorrecta de residuos especiales y escombros en espacios no autorizados, luego de evidenciar que esta problemática continúa presentándose en el barrio La Patria y afecta diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por la propia comunidad, algunas personas estarían pagando a habitantes en situación de calle para abandonar residuos especiales en lotes, zonas verdes y espacios públicos, una práctica que deteriora el entorno genera riesgos para la salud pública y ocasiona afectaciones al medio ambiente.

EPA recordó que esta conducta puede acarrear sanciones, incluido el comparendo ambiental, tanto para quienes realizan la disposición ilegal como para quienes la promueven o financian.

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La entidad reiteró que cuenta con el servicio de préstamo de cajas estacionarias para la recolección de residuos especiales, previa solicitud de la comunidad.

En estas cajas pueden depositarse muebles, colchones, camas, poltronas y otros residuos especiales; sin embargo, no está permitido disponer residuos de construcción y demolición (RCD). Los ciudadanos pueden solicitar este servicio comunicándose al número de WhatsApp 322 893 8033.

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La universidad La Gran Colombia seccional Armenia impulsa la renovación del Parque de la Abuela junto a la comunidad de Circasia

La comunidad de Circasia participó activamente en la construcción de las propuestas para la renovación del Parque de la Abuela, gracias a un ejercicio de diseño participativo liderado por la Facultad de Arquitectura de la UGC Armenia, en articulación con la Alcaldía Municipal.

La iniciativa se desarrolló a través de la estrategia Consultorio en el Territorio, mediante la cual estudiantes en práctica del programa de Arquitectura facilitaron espacios de diálogo y construcción colectiva para identificar las necesidades, expectativas y aportes de los habitantes en torno a este importante espacio público.

Este proyecto evidencia el valor de la academia como aliada del desarrollo territorial, al promover procesos participativos que fortalecen el vínculo entre la comunidad, las instituciones y los futuros profesionales.

El resultado será una propuesta de renovación construida desde las voces de quienes viven y disfrutan este espacio, contribuyendo a un entorno más funcional, incluyente y representativo para todos los habitantes.

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Los bosques andinos del Quindío vuelven a revelar su enorme valor para la ciencia. Una investigación publicada en la revista Caldasia describe tres nuevas especies de Columnea un género de plantas de la familia Gesneriaceae (Caracolas y gloxíneas) para los Andes colombianos y registra, además, una nueva variedad que, hasta el momento, solo se conoce para el departamento del Quindío: Columnea quindiorisaraldensis var. porphyrocalycina .

Este hallazgo convierte a esta planta en un endemismo departamental, es decir, una forma vegetal conocida únicamente para esta región del país.

El artículo, titulado “Three new species of Columnea (Gesneriaceae; Gesnerieae) from the Colombian Andes”, fue publicado en 2026 por Marisol Amaya-Márquez (UNAL), Larri Álvarez Rodas (UQ), Yennifer Ramos Arias (UQ) y Óscar Humberto Marín-Gómez (UQ).

Detrás de este resultado hay una colaboración científica cuidadosa y sostenida durante varios años, donde participaron los docentes investigadores del programa de Biología de la Universidad del Quindío: Larri Álvarez Rodas y Óscar Humberto Marín-Gómez, junto con Yennifer Ramos Arias, graduada del mismo programa, y la doctora Marisol Amaya-Márquez, investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, reconocida como especialista mundial en el género Columnea.

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En deportes, El alcalde de Armenia confirmó que avanzan en acuerdos para recibir el coliseo multideportes

Recordemos que los escenarios deportivos fueron construidos para los Juegos Nacionales por la gobernación del departamento a través de la empresa Proyecta y tras varios años de dificultades para la culminación fue entregado a la administración municipal en el mes de febrero el Complejo Acuático.

Precisamente queda faltando por la entrega oficial el coliseo multideportes que está ubicado en inmediaciones del estadio centenario al sur de la ciudad. El alcalde de la capital quindiana, James Padilla indicó que están avanzando en un acuerdo con la gobernación departamental para establecer la entrega correspondiente del coliseo.

Reconoció que cuentan con varios compromisos adquiridos con el tema predial entre otros por parte de las instituciones involucradas como son por parte del Imdera y de Indeportes. Es de anotar que el escenario tuvo una inversión cercana a los 43 mil millones de pesos.