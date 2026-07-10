Este lunes 13 de julio es festivo en Colombia, no habrá clases en los colegios de Armenia y Quindío

Armenia

Este lunes 13 de julio decretado como nuevo festivo en Colombia, no habrá clases en las instituciones educativas públicas en los 12 municipios del departamento del Quindío, la normalidad académica se retomará el martes 14 de julio.

En cumplimiento a lo dispuesto por la ley 2578 de 2026, mediante la cual se estableció el 9 de julio como el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, este próximo lunes 13 de julio será festivo en el territorio patrio, por lo que la Alcaldía de Armenia confirmó a la ciudadanía en general que habrá ajustes en sus servicios, especialmente en el sector educativo.

El secretario de Educación, Antonio José Vélez Melo, informó que dicho día no habrá jornada académica, lo que representa la no prestación de los servicios complementarios asociados al calendario escolar, como son el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y el transporte escolar.

El día decretado como fiesta nacional en la norma es el 9 de julio, no obstante, la ley 51 de 1983 o más conocida como ley Emiliani, determina que este se tiene que trasladar al lunes siguiente, por lo cual sus efectos se aplicarán el lunes 13 de julio, lo cual genera modificaciones en la atención de la administración, y por tanto en las instituciones educativas oficiales del municipio.

El secretario agregó “la Administración Municipal ha informado de manera oportuna que ese día será festivo como tal, tal como lo establece la ley por lo anterior, la Administración Municipal no tendrá ese día, actividades y de manera específica para el sector educativo,

Y subraya “permite también programar y advertir con antelación a los padres de familia, a los cuidadores, a los acudientes y también a los directivos, docentes y administrativos, que ese día, al ser festivo, genera que no haya atención del servicio educativo, por ende, no solamente no habrá desde lo personal, sino también los servicios que allí se ofrecen del PAE y transporte escolar. El retorno a clases y actividades escolares será el martes 14 de julio”

Por su parte, la Administración Municipal confirmó que en sus demás dependencias se aplicará, como ordena la norma, el tratamiento de día festivo en el territorio nacional, con las implicaciones legales y administrativas correspondientes, es decir no habrá atención al público el lunes 13 de julio.

Municipios del Quindío

Mediante circular no. S.A.60.07.01-00497, emitida el 8 de julio de 2026, la Secretaría de Educación departamental estableció que el próximo lunes 13 de julio no habrá clases en las Instituciones Educativas del Quindío. La determinación obedece a la declaración del 9 de julio como día nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, sustentada en la Ley 2578 del 1 de junio de 2026

Desde la cartera territorial, se aclara que, al considerar que la fecha con un día hábil de la semana se determinó que el descanso remunerado correspondiente sea trasladado al lunes 13 del mismo mes, día en el cual no habrá actividades laborales ni atención al público en las Instituciones Educativas, ni tampoco en las dependencias de la secretaría de Educación departamental.

Las labores se retomarían con plena normalidad el martes 14 de julio como día hábil siguiente.