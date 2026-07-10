Desde la iglesia católica del Quindío enviarán 10 toneladas de ayudas por terremotos en Venezuela

Armenia

Tras dos semanas de los terremotos ocurridos en Venezuela que han dejado más de 3 mil muertos, la solidaridad y las ayudas para los damnificados no paran en el departamento.

En efecto el Padre Alexis Tintinago, Director de la Pastoral Social de la Diócesis de Armenia dijo que avanzan en el proceso de recolección de las ayudas por lo que aspiran a más tardar este viernes 10 de julio enviar hacia Venezuela 10 toneladas de elementos de aseo y alimentos no perecederos.

“Desde la Pastoral Social se está coordinando todo para enviar a Venezuela, si Dios quiere a más tardar el viernes como el primer carro de alimentos no perecederos, medicamentos, pero no son medicamentos como tal, sino para lo gasas, curas, cositas para los médicos y todo lo demás", mencionó.

Reconoció que no están recibiendo ropa porque se ha generado una problemática sanitaria en la zona afectada por lo que la ropa que ya han recolectado están en proceso de selección porque hay mucha que no se encuentra en óptimas condiciones.

“Entonces la ropa no se ha no se ha de mandar ahora porque nos han pedido desde el Banco de Alimentos que no se envíen ya que se ha vuelto una situación sanitaria de salubridad porque es que se ha mandado, ha sido un fenómeno que a nivel mundial están regalando ropa usada. Entonces se ha vuelto un basurero y al volverse un basurero porque ellos no tienen dónde lavar la ropa. Y entonces eso ha sido como una gran dificultad y se están haciendo montañas de basura", resaltó.

Destacó que se ha contado con el apoyo de voluntarios que han donado su tiempo para lograr organizar las ayudas para que cuando llegue al vecino país sea mucho más fácil el proceso de distribución para las personas afectadas.

Resaltó que el apoyo en cuanto a recolección de ayudas lo tendrán hasta lo que resta del año debido a que después de unas semanas de la tragedia empieza a generarse la baja en el apoyo por lo que la idea es continuar apoyando desde la iglesia.

Manifestó que continúan recolectando las ayudas en la Pastoral Social ubicada en la carrera 12 y 13 por la calle 23 al frente de la Diócesis de la ciudad.