Liquidarán a Confecciones La Montaña, emblemático proyecto de excombatientes de las Farc

Martín Batalla, líder de la cooperativa del proyecto de Confecciones La Montaña, en Anorí. Foto: Cortesía.

Por dificultades económicas, Confecciones La Montaña, uno de los proyectos productivos más representativos del proceso de reincorporación tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, será liquidada.

Andrés Mauricio Zuluaga, conocido como Martín Batalla, gerente de la cooperativa de excombatientes de Anorí, en el Norte de Antioquia y líder de los proyectos nacionales de confecciones impulsados por exintegrantes de las Farc indicó que la decisión fue adoptada por los 24 socios fundadores de la iniciativa, quienes concluyeron que ya no existían las condiciones necesarias para garantizar su sostenibilidad financiera.

A través de sus redes sociales, Zuluaga informó que la determinación fue tomada tras un análisis detallado sobre la viabilidad económica del proyecto.

“Lamento informar a la opinión pública que el proyecto productivo Confecciones La Montaña -Voluntad de Paz-, emblema de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, ha sido liquidado por sus 24 socios fundadores luego de un juicioso análisis acerca de las posibilidades de su sostenibilidad para garantizar una reincorporación económica de sus integrantes”, manifestó en X.

Pese al cierre de Confecciones La Montaña, Martín Batalla aseguró que la decisión no representa un abandono del compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz.

“Una cosa debe quedar suficientemente clara: con o sin Confecciones La Montaña, con o sin apoyo institucional, la lucha por la implementación del Acuerdo de Paz continúa. Nuestro compromiso es fundamentalmente con la sociedad”, expresó.

En los próximos días serán publicados los últimos productos disponibles para la venta, como parte del proceso de cierre definitivo del proyecto productivo que durante casi una década simbolizó la apuesta de un grupo de excombatientes por construir una nueva vida a través del trabajo y el emprendimiento.

Una marca que le apostó a la paz

Confecciones La Montaña tuvo su origen en la antigua sastrería del Frente 36 de las Farc. Tras la firma del Acuerdo de Paz, el conocimiento adquirido en la elaboración de uniformes y equipos de campaña fue transformado en un emprendimiento orientado al mercado civil.

La empresa se especializó en el diseño, confección y comercialización de morrales, riñoneras, bolsos, sudaderas y pantalones, productos que lograron reconocimiento entre los consumidores por su resistencia, funcionalidad y la calidad de los materiales utilizados.

El proyecto funcionó principalmente en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Plancha, en el municipio de Anorí en el norte del departamento de Antioquia, donde durante varios años fue considerado un referente de los procesos de reincorporación productiva de excombatientes y una apuesta importante para la construcción de la paz en los territorios.