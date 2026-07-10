Fiscalía llama a imputación a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero por presunta corrupción

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación llamó a audiencia de imputación a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, y a otras tres personas dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Audiencia que se desarrollará en los próximos días.

Además de Miguel Quintero, serán imputados Álvaro Alonso Villada García, quien era subdirector financiero del Área Metropolitana; Sebastián Ortega Urán, quien ha sido mencionado en otros cuestionamientos relacionados con la administración de Daniel Quintero; y Vanessa Álvarez Restrepo, quien se desempeñó como asesora jurídica del AMVA y posteriormente fue secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

Con estas cuatro nuevas vinculaciones, Miguel Quintero, Álvaro Villada, Sebastián Ortega y Vanessa Álvarez se convierten en los imputados 56, 57, 58 y 59, respectivamente, dentro de los diferentes procesos judiciales por presunta corrupción relacionados con la Alcaldía de Daniel Quintero Calle y entidades de su administración.

Según conoció Caracol Radio, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle y Álvaro Alonso Villada García, considerado uno de los funcionarios más cercanos al círculo de la anterior administración.

Miguel Quintero ya había sido mencionado en las audiencias

La imputación representa un nuevo avance en un expediente en el que el nombre de Miguel Andrés Quintero Calle ya había aparecido en diferentes audiencias judiciales.

Durante las diligencias contra los primeros procesados, la Fiscalía expuso elementos de su teoría del caso sobre la posible intervención de personas externas a la estructura formal del AMVA en decisiones de la entidad.

En las audiencias del proceso contra el exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio Cardona, el ente investigador mencionó a Miguel Quintero al referirse a las presuntas instrucciones que habrían sido impartidas para decisiones relacionadas con contratación y nombramientos.

Su nombre también apareció en el desarrollo de la investigación sobre el posible destino de recursos provenientes de los contratos entre el AMVA y Bomberos de Itagüí. Hasta ahora, estas referencias correspondían a la hipótesis investigativa presentada por la Fiscalía; la nueva audiencia será el escenario en el que el ente acusador formulará formalmente los cargos.

La imputación se produce después de colaboraciones con la justicia

El llamado a imputación se conoce después de los procesos de colaboración iniciados por varios de los implicados en las investigaciones por presunta corrupción en el Área Metropolitana.

Caracol Radio reveló en primicia que procesados de estos expedientes habían solicitado principios de oportunidad y otros mecanismos de terminación anticipada, mientras entregaban información a la Fiscalía sobre los hechos investigados.

Entre ellos está Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirectivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Inicialmente recibió una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pero posteriormente, en medio de su proceso de colaboración con la justicia, pasó a detención domiciliaria.

Según conoció Caracol Radio, actualmente Misael Cadavid se encuentra en un proceso de protección a testigos, mientras continúa su colaboración con la Fiscalía.

Otros procesados también han buscado acuerdos con el ente investigador. María Yaneth Rúa García y Elkin de Jesús González solicitaron principios de oportunidad, mientras Juan Alberto Cardona Henao, excontador y tesorero de Bomberos de Itagüí, avanzó en un mecanismo de terminación anticipada del proceso.

Fiscalía investiga contratos por más de $18.000 millones

El expediente se concentra en seis contratos celebrados desde 2020 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, relacionados con gestión del riesgo, atención de emergencias y fortalecimiento institucional.

Los contratos investigados suman aproximadamente $18.656 millones y, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía presentada durante las audiencias, el presunto esquema habría permitido una posible apropiación cercana a los $2.481 millones.

La Fiscalía ha cuestionado aspectos relacionados con la modalidad de contratación, la ejecución de los recursos, presuntos sobrecostos y documentos utilizados para respaldar algunos gastos.

La nueva audiencia permitirá conocer los delitos que serán imputados a Miguel Quintero, Álvaro Villada, Sebastián Ortega y Vanessa Álvarez, además de los argumentos con los que la Fiscalía sustentará la solicitud de medida de aseguramiento contra los dos primeros.