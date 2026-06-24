Julián Gallo, exFARC, pide a De la Espriella cumplir Acuerdo de Paz: “No repita el error de Duque”

¿Qué se espera de la implementación del acuerdo de paz con el gobierno electo? Julián Gallo explicó

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el exintegrante de las extintas FARC, Julián Gallo, aseguró que una de las principales preocupaciones de los firmantes del Acuerdo de Paz es que la nueva administración adopte una posición distante frente a los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

“Nosotros firmamos un acuerdo de paz con el Estado colombiano, no con un gobierno”, dijo.

Además, el congresista insistió en que, más allá de las diferencias políticas que existan frente al proceso de paz, el acuerdo constituye un compromiso estatal que debe mantenerse independientemente del gobierno de turno.

“Llevamos diez años de esa firma y por eso el llamado que le hacemos al nuevo gobierno es que se comprometa de manera decidida con la implementación integral del acuerdo de paz”, mencionó.

Según explicó, los excombatientes esperan poder reunirse próximamente con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para exponer directamente sus inquietudes sobre el estado actual de la implementación.

“Nos parece necesario que podamos nosotros, como firmantes del acuerdo de paz, reunirnos y expresar nuestras preocupaciones y reflexiones acerca de la implementación del acuerdo en el transcurso de estos diez años”, agregó.

La propuesta de desmontar la JEP

El senador aseguró que uno de los puntos que más inquietud genera entre los firmantes del acuerdo es la propuesta que Abelardo de la Espriella planteó durante la campaña sobre desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

No obstante, afirmó que una vez se llega al poder las circunstancias políticas obligan a revisar muchas de las propuestas realizadas durante la contienda electoral: “Yo creo que en campañas se hacen muchas aseveraciones, se lanzan propuestas e iniciativas, pero la realidad política es otra cuando ya se asume la conducción del país”.

Para Gallo, el debate sobre la JEP debe darse con serenidad y poniendo en el centro los derechos de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado.

“No podemos repetir el error de Iván Duque”

Aunque reconoció que desde el Partido Comunes han sido críticos de algunas decisiones de la JEP, Gallo advirtió que intentar desmontarla podría llevar al nuevo gobierno a desperdiciar tiempo valioso en una discusión institucional ya resuelta: “Nosotros hemos sido también muy críticos sobre la JEP, sobre lo que hemos denominado su descarrilamiento”.

No obstante, agregó que existe un precedente que debería servir de lección para la nueva administración: “No podemos hacer lo que ya le sucedió al presidente Iván Duque, que gastó su primer año de gobierno discutiendo las objeciones que hizo en su momento a la ley estatutaria de la JEP”.

A juicio del senador, insistir en ese debate representaría un desgaste innecesario para el país.

¿Les fue mejor con Duque que con Petro?

De igual manera, Gallo se refirió a la declaración realizada anteriormente por Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, quien había sugerido que en algunos aspectos de la implementación del acuerdo les había ido mejor durante el gobierno de Iván Duque que bajo la administración de Gustavo Petro.

El senador aclaró que esa afirmación fue hecha en un contexto específico relacionado con la seguridad de los firmantes y el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección.

“Esa fue una declaración que dio Rodrigo Londoño en un contexto muy específico relacionado con el tema de la seguridad y más concretamente con la Subdirección Especializada de la UNP”, explicó.

Por esa razón, aseguró que no puede interpretarse como una evaluación general de la gestión de Petro frente al acuerdo de paz.

“No es una aseveración que se refiera a todo lo que significó el gobierno de Gustavo Petro en materia de implementación”, concluyó.