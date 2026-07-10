Incendio en Quibdó deja dos fallecidos y más de 30 viviendas destruidas

Chocó

Un voraz incendio registrado durante la madrugada de este viernes 10 de julio en el barrio Pablo VI, en Quibdó, Chocó, dejó por lo menos dos personas fallecidas, alrededor de 30 viviendas incineradas y decenas de familias afectadas.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Quibdó las víctimas mortales son una mujer de 65 años y un niño de cinco años, quienes perdieron la vida durante la conflagración.

Las autoridades informaron que el incendio ya fue controlado, mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo a la población afectada y realizan el censo para establecer el número exacto de damnificados y las pérdidas ocasionadas por la emergencia.

Atención de la emergencia

Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la magnitud del incendio, que redujo a escombros varias viviendas y obligó a una rápida intervención de los organismos de socorro para evitar que las llamas se propagaran a otros sectores del barrio.

Por el momento, las causas que originaron la emergencia no han sido establecidas oficialmente. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar qué desencadenó el incendio.

Mientras avanzan las labores de atención, las entidades de gestión del riesgo y los organismos de socorro coordinan acciones para brindar asistencia humanitaria a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias.