La EPS Savia Salud se comprometió con la continuidad de la atención de los pacientes en Medellín

Medellín

El gerente de la EPS Savia Salud, Mauricio Martínez Flórez, reiteró el compromiso que tiene esta entidad con la transparencia, la continuidad de la atención y el fortalecimiento institucional de esta entidad.

El compromiso lo hizo en la Asamblea Departamental, donde se analizó la situación financiera y el futuro de esta EPS que presta su servicio a más de un millón y medio de afiliados en Antioquia, de los cuales la mayoría pertenecen al régimen subsidiado.

Empalme técnico

El gerente explicó que la EPS adelanta en la actualidad un proceso de empalme técnico para recibir, validar y analizar la información institucional, con el propósito de conocer el estado real de Savia Salud, luego de la intervención forzosa administrativa que realizó el gobierno nacional entre el 16 de junio de 2023 y el pasado 24 de abril del presente año.

Luego de la intervención, la Supersalud le devolvió la administración a sus socios originales, como la Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín y Comfama.

La nueva administración informó que avanza en el diagnóstico integral de la entidad para conocer su estado real y definir decisiones que garanticen la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Situación financiera

Esta entidad presenta actualmente un patrimonio negativo que alcanza los 1,64 billones de pesos y pasivos por 1,80 billones, cifras que corresponden a corte de mayo de 2026.

Esta cifra aún avanza en el proceso de validación técnica, luego de los procesos de intervención y los balances que allí se entregaron.

Primera semana de la nueva administración

Durante la primera semana posterior a la intervención, esta EPS priorizó la atención de tutelas, desacatos y casos de riesgo vital, y anunció que ya existen tres firmas interesadas, entre ellas una internacional, en realizar la auditoría forense.

Dijo el nuevo gerente, Mauricio Martínez Flórez, que “la principal prioridad que tenemos hoy es poderle dar continuidad a las atenciones que requieren todos los usuarios. Encontramos una cantidad de situaciones con los prestadores, y hemos venido teniendo conversaciones con ellos para que nos ayuden a solucionar y para que los pacientes sean atendidos de manera urgente”.

Debate de control político

Durante el debate de control político que se desarrolló en la Asamblea de Antioquia, los diputados expresaron su respaldo a la nueva administración y su disposición de acompañar las acciones orientadas a fortalecer a Savia Salud.

Adicionalmente, se hizo un llamado para el trabajo de manera conjunta entre los dueños de la EPS, su administración y la Asamblea, para recuperar la confianza en la entidad, garantizar la continuidad de la atención y construir soluciones que contribuyan a su sostenibilidad.

Este encuentro se basó en el estado actual de la entidad tras el levantamiento de la medida de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y el inicio del proceso de transición institucional a cargo de sus dueños.

Según el diagnóstico preliminar presentado a los diputados, la EPS también registra un fuerte incremento en sus pérdidas operacionales.

Compromiso de la nueva gerencia

El nuevo gerente agregó que “tenemos toda la intención de venir a trabajar y entregar hasta el último centímetro de piel para que esta entidad salga adelante”. Esta entidad es de los antioqueños y hay que quererla”.

Los directivos de Savia Salud reafirmaron su disposición permanente al diálogo institucional, la rendición de cuentas y el trabajo articulado con los diferentes actores del sistema de salud, manteniendo como prioridad el bienestar de más de 1,6 millones de afiliados y la construcción de una entidad cada vez más sólida, transparente y sostenible.