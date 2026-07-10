La vía Manizales - Bogotá está con paso restringido por choque de dos vehículos, hay un fallecido

Choque entre un tractocamión y una motocicleta en la zona industrial en Manizales. Foto suministrada.

Manizales

Después de las 6 de la mañana del viernes 10 de julio, se presentó un siniestro vial en el sector de Maltería, en la capital de Caldas, donde un motociclista colisionó contra un vehículo de carga pesada. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales atendió la emergencia y el reporte es entregado por su comandante Jorge Iván Quintero.

“Ocurrió cerca al sector de Terpel Ecopetrol en el sector industrial. Estuvo involucrado un motociclista y un tractocamión, los socorristas valoraron al conductor de la moto en medio de una escena compleja. Igualmente, arribó una ambulancia de la Cruz Roja para apoyar en la atención del siniestro vial. Por el momento, la policía judicial está en el lugar indagando para determinar las verdaderas causas de la colisión”.

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De acuerdo a la información suministrada por las unidades de bomberos, el motociclista es trasladado a la clínica San Marcel adonde llegó sin signos vitales. Durante las primeras horas del día, hubo paso restringido porque ambos vehículos quedaron atravesados sobre la vía al Magdalena.

Según el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este año han fallecido 19 motociclistas en el departamento de Caldas.