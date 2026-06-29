Tres fallecidos en siniestros viales en Caldas durante el puente festivo de ‘San Pedro y San Pablo’

Caldas

Los siniestros viales se registraron en Supía, La Dorada y Anserma, donde los dos primeros fueron motociclistas y el segundo un peatón. Al parecer, las imprudencias y un microsueño, serían las causas de los hechos fatales. El mayor David Lizarazo, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte en Caldas, afirma que el balance es lamentable.

“Desafortunadamente, reportamos que tres personas perdieron la vida. Una de ellas en la vía que cuida la policía de tránsito y acompaña a la ciudadanía (vía a Medellín), otra víctima fatal entre La Dorada y Norcasia y uno más en Anserma. Son imprudencias que se cometen; una por no observar la vía cruzando indebidamente, otra al parecer por un microsueño haciendo que se salga de la vía. Es un balance lamentable para la Seccional de Tránsito y Transporte en el departamento de Caldas”.

Durante el puente festivo se movilizaron aproximadamente 70.000 vehículos; además, reforzarán las medidas de seguridad en las siete áreas de prevención desplegadas en los principales ejes viales del departamento de Caldas.

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“Se impusieron más de 150 comparendos, se hacen porque es necesario hacer entender a los conductores que se están equivocando, hay que enmendar ese problema, no hay que adelantar en lugares no permitidos, no exceder los límites de velocidad, hay que portar los documentos en regla, algunos vehículos de carga pesada no cumplieron las restricciones, por lo que son merecedores de estas multas”, explica el mayor Lizarazo.

Agrega que alrededor de 15 vehículos fueron inmovilizados durante el último puente festivo de junio, por lo que recalca que seguirán realizando los controles en dichas áreas de prevención con el objetivo de no perder más vidas en las carreteras.