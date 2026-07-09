Investigan presunto atentado a firmante de paz en el municipio de Riosucio, Caldas

Desde Riosucio denunciaron que un vehículo en el que se movilizaba un líder indígena y firmante del Acuerdo de Paz, le lanzaron una granada que había quedado incrustada entre la carga y el capó del vehículo, por fortuna según los denunciantes el explosivo no se activó

Andrés Lasso, coordinador Nacional de Defensores de Derechos Humanos de la ONG Colombia Visible, expresó que, el artefacto no explotó y fue posible activar los protocolos correspondientes para uniformados del Ejército realizara su desactivación mediante una detonación controlada.

Comentó que desde 2023 viene denunciando ante las Secretaría de Gobierno local y departamental, los graves hechos de alteración al orden público que se han presentado desde hace mucho tiempo por la posible presencia de grupos armados ilegales en el territorio, situación que ha generado zozobra entre las comunidades de la zona.

Señaló que, espera que con el nuevo gobierno, las autoridades se trasladen hacia estos lugares, escuchen a los ciudadanos y se incremente la seguridad para evitar más casos de intimidaciones hacia los indígenas, además de que no le resten importancia a las quejas de las personas que residen en estos espacios