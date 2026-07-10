La Industria Licorera de Caldas supera las 25 millones de unidades vendidas en Colombia en 3 años

Manizales

Las ventas de los primeros semestres del 2023 al 2026 de la Industria Licorera de Caldas (ILC), expone que las ventas totales pasaron de 12.117.538 unidades a 25.700.604 representando un crecimiento del 112 %, sin embargo, el concepto de otras marcas han disminuido un 33 % a raíz de la producción de aguardientes para otros departamentos como Putumayo y Caquetá, por lo que ahora el Aguardiente Amarillo y Cristal son los que se fabrican para dichos territorios consolidando la marca caldense.

Diego Angelillis Quiceno, gerente de la Industria Licorera de Caldas, entregó las declaraciones en la rendición de cuentas de la ILC: “Es un crecimiento histórico, este semestre cerramos ventas en 25 millones 200 unidades, algo jamás logrado en 120 años de existencia de nuestra fábrica y nos llena de orgullo estar en el mercado nacional. El aguardiente amarillo ha tenido un crecimiento exponencial de 150 por ciento con respecto al primer semestre del año anterior. Nuestros rones se sostienen”.

Presencia internacional de la ILC

Otro aspecto por resaltar es la internacionalización, puesto que los licores están presentes en 13 estados de Estados Unidos, así como en Centroamérica y El Caribe, no obstante, el objetivo es entrar al mercado asiático. “Con respecto al 2025, hemos tenido un incremento superior al 80 % de las ventas internacionales”, puntualiza el directivo.

Las ventas internacionales crecieron un 60 % con relación al primer semestre de 2025 y 226 % con respecto al primer semestre del 2023.

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“Un proceso de eficiencia y eficacia se ha basado mucho también en el proyecto de transformación digital que tiene nuestra industria licorera. En la actualidad vemos proyecciones que dependen de un mercado complejo, vemos una situación difícil en el país, pero obtuvimos este semestre alrededor de 55 millones de unidades reducidas vendidas en todo el mundo. Impactamos altamente la utilidad cerrando con más de $ 45.000 millones, esa cifra correspondía a todo el año 2020 y el 60 % de esos recursos irán a la educación, a la salud y al deporte”, enfatiza Angelillis.

Fronteras abiertas

Por otra parte, el gerente Angelillis reconoce que la apertura de fronteras ha sido positiva para estimular el mercado del aguardiente. “Se abrieron departamentos ingresando al 67 % del territorio donde antes no teníamos presencia y debido al crecimiento del aguardiente amarillo se dan estos resultados. El impacto que ha tenido el fallo de la Corte Constitucional sobre el monopolio de comercialización de aguardientes ha sido, absolutamente maravilloso, pero no solo para nosotros, sino para el mercado nacional”.

Libre competencia con gobierno electo

Además, expresó su expectativa frente al gobierno electo de Abelardo De La Espriella.

“Espero que el nuevo gobierno nos permita competir abiertamente. Vimos como antes se intentó hacer una reforma tributaria que hubiese sido desastrosa para quienes estamos en el sector de los licores. Seguramente, podremos continuar compitiendo y dando resultados que terminan siendo para la educación y la salud de los colombianos, siempre con responsabilidad del consumo, pero con la posibilidad de competir todos abiertamente sin unos impuestos que sean finalmente confiscatorios”.

Por último, en septiembre de este año se estima que será el lanzamiento oficial de la nueva imagen del aguardiente Cristal XS (verde), tradicional (tapa negra) y sin azúcar (tapa azul).