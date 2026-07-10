Interpol activó notificación de circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’

En atención a los trámites surtidos por la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), activó para los 196 países que la integran la notificación roja contra Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’.

La decisión es el resultado de un estudio realizado por el organismo internacional desde el 21 de febrero de 2025, el cual concluyó que se cumplieron los requisitos y se aportó la documentación necesaria para satisfacer los criterios establecidos por Interpol para la búsqueda, ubicación, captura y remisión del indiciado a Colombia.

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En días pasados, un juez de control de garantías negó una solicitud que pretendía modificar la medida de aseguramiento en centro carcelario que existe en contra de ‘Papá Pitufo’, la cual le fue impuesta el pasado 4 de febrero de 2025.

Esto significa que, en caso de que Buitrago sea extraditado al país, tendrá que ser recluido en un centro carcelario y continuar enfrentando el proceso judicial que adelantan las autoridades locales.

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¿Dónde está ‘Papá Pitufo’ y por qué se encuentra detenido?

Alias ‘Papá Pitufo’ se encuentra en Portugal a la espera de su eventual extradición a Colombia.

Se encuentra detenido luego de que la investigación en su contra lo relacionara con los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, por presuntamente encabezar una red criminal diseñada exclusivamente para utilizar a servidores públicos y garantizar la entrada ilegal de mercancías al territorio nacional.

De acuerdo con la investigación, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, Marín logró cooptar a funcionarios de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en beneficio de sus intereses.

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El objetivo era que los uniformados omitieran sus funciones de vigilancia y permitieran el tránsito libre de cargamentos de contrabando, principalmente cigarrillos, licores, textiles y calzado, a través de los puertos de Cartagena y Buenaventura.

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