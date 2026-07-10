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10 jul 2026 Actualizado 00:52

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Política

Carolina Gómez y Miller Soto fueron designados voceros oficiales del gobierno De la Espriella

Carolina Gómez y Miller Soto. Fotos: Campaña Abelardo de la Espriella

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El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Miller Soto Solano y Carolina Gómez Sánchez como voceros oficiales de su gobierno.

En adelante, toda la información institucional será divulgada exclusivamente por ellos, y la Oficina de Vocería Oficial y la Oficina de Prensa.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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