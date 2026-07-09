“Respeto a su independencia y autonomía”: gobierno electo De la Espriella a junta del BanRep

“Respeto a su independencia y autonomía (…) Es un compromiso con la Constitución de 1991, con la separación de poderes y con el estado de Derecho”, fue el mensaje que transmitió el gobierno electo de Abelardo de la Espriella a la junta directiva Banco de la República tras una reunión este jueves con Abelardo de la Espriella.

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