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10 jul 2026 Actualizado 00:42

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Política

“Respeto a su independencia y autonomía”: gobierno electo De la Espriella a junta del BanRep

En la reunión en el Banco de la República estuvieron el presidente electo Abelardo de la Espriella, y Leonardo Villar, gerente del emisor.

Banco de la República, imagen de referencia. Foto: W Radio.

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“Respeto a su independencia y autonomía (…) Es un compromiso con la Constitución de 1991, con la separación de poderes y con el estado de Derecho”, fue el mensaje que transmitió el gobierno electo de Abelardo de la Espriella a la junta directiva Banco de la República tras una reunión este jueves con Abelardo de la Espriella.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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