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10 jul 2026 Actualizado 03:00

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Política

De la Espriella designó a Germán Calderón España director de Agencia de Defensa Jurídica del Estado

German Calderon España. (Colprensa - Diego Pineda)

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El abogado Germán Calderón España será el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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