De la Espriella designó a Germán Calderón España director de Agencia de Defensa Jurídica del Estado
El abogado Germán Calderón España será el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...