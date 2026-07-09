Autoridades electorales ya dijeron quién es el presidente desde el 7 de agosto: MinDefensa saliente

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades electorales ya definieron quién será el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026 y que el sector Defensa respetará esa decisión.

“Ya las autoridades electorales dijeron quién es el presidente de Colombia a partir del 7 de agosto del 2026 y es el doctor Abelardo de la Espriella”, afirmó Sánchez.

El ministro también resaltó que, hasta el 6 de agosto, el presidente en ejercicio sigue siendo Gustavo Petro.

“También es claro quién es el presidente actual hasta el 6 de agosto y es el presidente Gustavo Petro. Eso es lo que cumpliremos nosotros: respetar esa decisión de una autoridad electoral, respetar esa decisión que tuvieron los colombianos en las urnas”, dijo.

Sánchez sostuvo que esta transición confirma el papel institucional de la fuerza pública y del sector defensa.

“Eso confirma aún más que la Fuerza Pública, el sector Defensa, es un garante de la democracia”, aseguró.

Frente al papel que tendrá la fuerza pública durante el cambio de Gobierno, el ministro respondió que su función será cumplir la Constitución y la ley.

“Respecto a esta transición, ¿cuál es el papel de la fuerza pública? Pues cumplir la Constitución y la ley. ¿Cuál es el papel del sector Defensa? Pues apegado a la Constitución y la ley”, afirmó.

El jefe de la cartera de Defensa explicó que, en consecuencia, hasta el 6 de agosto acatarán las órdenes del presidente Gustavo Petro dentro de sus facultades legales y que, desde el 7 de agosto, harán lo propio con el nuevo mandatario.

“Nada más es cumplir lo que diga el señor presidente dentro de sus facultades legales y acorde a la Constitución y la ley hasta el 6 de agosto y cumplir las órdenes acordes con las facultades legales y respondiendo a la Constitución y la ley del nuevo presidente”, agregó.

Sánchez insistió en que la fuerza pública será garante de la transición entre un Gobierno y otro.

“En esa transición la fuerza pública simplemente es esa columna vertebral que permite la transición de un gobierno al otro con total respeto a la democracia, a la Constitución y la ley”, señaló.

Finalmente, el ministro se refirió a los comentarios y versiones que han circulado en redes sociales sobre el papel de la Fuerza Pública en el proceso de transición.

“Ruido que se ha escuchado en las redes sociales es eso, ruido. Aquí la fuerza pública es garante de la democracia, la fuerza pública es garante de lo que hayan decidido los colombianos en las urnas, garante de lo que se han pronunciado las instituciones, pero también respetuosa de todas las decisiones que se tomen en términos legales y también responsable”, concluyó.

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