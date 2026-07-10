¿Habrá sol o lluvia?: Pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 11 de julio

Pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 11 de julio | Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, por medio del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), dio a conocer en su página web el pronóstico del clima para este sábado 11 de julio, el cual estará marcado por condiciones seca, pero no se descartan algunos episodios de lluvia.

En términos generales, en el día van a predominar las condiciones estables, sin embargo, se espera que se registren precipitaciones de poca duración en dos sectores de la ciudad.

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Reporte del IDIGER para este sábado 11 de julio en Bogotá

En las primeras horas de la madrugada, se espera una disminución gradual de la nubosidad y el predominio de condiciones secas en la mayor parte de la capital del país.

De igual manera, a lo largo del día se prevé un cielo entre despejado y parcialmente nublado.

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Asimismo, la entidad señaló que no se descartan lloviznas aisladas de corta duración en sectores de Usme y Sumapaz.

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¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Siguiendo estos pasos usted podrá consultar el mapa de lluvias de forma sencilla y lo puede realizar desde un celular, tablet o computador.

Ingrese a la página web mapas.bogota.gov.co y seleccione al costado derecho en el ícono de mapa. En la opción tipos de mapa busque en la parte inferior donde dice otros mapas y dele clic en el que dice ‘Lluvias’. Luego de esto, en el buscador, que se encuentra en la parte superior de la izquierda, escriba la dirección del lugar en el que desea conocer si está lloviendo o no. Por último, seleccione la dirección que reconoce el sistema y le va a mostrar en el mapa la ubicación consultada.

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