SENA lanzó curso gratis de inglés para colombianos dentro o fuera del país: así puede inscribirse

SENA lanzó curso gratis de inglés para colombianos dentro o fuera del país | Getty Images/ SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) le sigue apostando a la educación y dio a conocer una nueva convocatoria gratuita para todos los interesados en Bogotá.

El SENA invita a todas las personas que vivan en Bogotá y que tienen como objetivo mejorar su nivel de inglés a participar en la convocatoria de cursos gratis con el programa ‘English Does Work’.

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¿Qué es el programa English Does Work?

English Does Work es un programa 100 % virtual completamente gratuito y fue diseñado para que los estudiantes aprendan el idioma de manera práctica, flexible y dinámica sin importar el nivel actual que tengan.

El programa consta de 13 niveles de inglés, en que el que según su formación podrá inscribirse hasta alcanzar el B2.

Cada uno de los niveles está integrado con recursos y herramientas interactivas que le permitirán al alumno colocar en práctica sus saberes y ampliar su conocimiento.

Al ser un programa de formación virtual, el estudiante tendrá flexibilidad de horarios para asistir a sesiones explicativas o ver las grabaciones cuando pueda. Además, permitirá la interacción del aprendiz con estudiantes de todo el territorio nacional, mejorando sus habilidades comunicativas en lengua ingles.

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Niveles del programa

Afianzamiento de herramientas básicas para la comunicación en inglés. Comunicación en contextos personales y laborales en inglés. Comunicación en contextos personales y laborales en inglés. Consolidación y comprensión de diferentes textos orales y escritos en inglés. Interacción en diferentes contextos expresando gustos y preferencias en inglés. Afianzamiento de herramientas para la comunicación en inglés. Consolidación de herramientas para la comunicación efectiva en diferentes contextos. Construir textos orales y escritos de acuerdo con las características e intencionalidad del contexto. Opinar de hechos ocurridos o planeados en inglés con base en textos narrativos. Construir textos orales y escritos en lengua inglesa acerca de sucesos futuros. Elaborar textos argumentativos en inglés con coherencia y cohesión según la intencionalidad comunicativa. Justificar opiniones orales y escritas según el contexto social o laboral en inglés. Interactuar en actos comunicativos con independencia y fluidez a partir de contextos sociales actuales.

¿Cómo inscribirse en el curso de inglés?

Todas las personas interesadas en el curso de inglés deberán inscribirse en el siguiente link.

Cada nivel solicita unos requisitos específicos de postulación, por lo que el estudiante podrá consultarlos al momento de inscribirse.

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