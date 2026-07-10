En Cali madres de pacientes con enfermedades huérfanas se encadenaron en EPS

Cali, Valle del Cauca

Alrededor de 25 madres y cuidadoras de pacientes con enfermedades huérfanas denuncian que su EPS no responde por citas médicas, medicamentos e insumos. Varias de ellas decidieron encadenarse en la sede principal de EMSSANAR para llamar la atención del interventor.

Viviana Rosales, una de las madres encadenadas, relató que decidieron ingresar a las instalaciones de la EPS EMSSANAR desde el 8 de junio solicitando la alimentación y el tratamiento oportuno para sus hijos, ya que son pacientes que se alimentan solamente por sonda y que requieren medicamentos controlados.

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“Hoy estamos aquí porque la EPS EMSSANAR ya va para dos meses que no nos hace entrega ni del alimento para esos niños, y mucho menos de los medicamentos, que son tan importantes y vitales para ellos”, recalcó la madre.

Otro de los temas preocupantes para las cuidadoras es que están teniendo barreras en la atención especializada “tenemos complicaciones con las citas médicas, ya que ellos son pacientes atendidos en Valle del Lili y Club Noel. En ningún lado nos están atendiendo por medio de la EPS EMSSANAR, y es preocupante para nosotras como madres, porque son pacientes que dependen totalmente del alimento que reciben; no comen por boca ni nada por el estilo”.

Según la madre y cuidadora, ninguna droguería garantiza actualmente la entrega de los insumos, pues aseguran no haber recibido pago de la EPS “son alimentos especiales para sostener a esos niños, y hasta el momento no hay una droguería que garantice la entrega para estos pacientes, porque dicen que EMSSANAR no les ha pagado, y por eso no pueden suministrar ni alimento ni medicamento. Además, nos están llamando para cancelar todas las citas médicas.”

La situación se extiende al servicio de enfermería domiciliaria, del que dependen los pacientes las 24 horas “los home care llevan hasta dos meses sin pagarles a las enfermeras, entonces el personal se está retirando de los domicilios; están abandonando al paciente porque las empresas de home care dicen: ‘No puedo sostener más, porque EMSSANAR no nos ha pagado, entonces no podemos garantizarles el servicio a ustedes como mamás.’ Simplemente las enfermeras dejaron a los pacientes y abandonaron el servicio”, insistió Viviana Rosales.

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Rosales hizo un llamado directo al interventor de la EPS EMSSANAR para que atienda la situación, “no nos han dado respuesta absolutamente de nada” y aseguró que permanecerán en el lugar hasta ser escuchadas “estamos aquí encadenadas, somos aproximadamente un grupo de 20 madres. Seguimos dentro de las instalaciones de la EPS EMSSANAR, y no nos podemos ir para la casa sin una solución, porque es muy triste llegar a la casa y saber que nuestros hijos no tienen su alimento, no tienen sus medicamentos, y que el personal que cuida de ellos tampoco está. Hasta que no nos den una solución de fondo y los niños puedan tener garantizado su tratamiento, nosotras no nos podemos mover de aquí”.