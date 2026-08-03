Crisis financiera sigue golpeando a la red de salud del Valle: Hospital de Toro suspende servicios

Los pacientes afiliados a la Nueva EPS en el municipio de Toro ya no podrán acceder a los servicios de segundo nivel en el Hospital Sagrada Familia, luego de que la institución anunciara la suspensión de esta atención.

La decisión fue adoptada debido a los pagos pendientes que mantiene la aseguradora con el hospital. De acuerdo con Rodolfo Borja Nieto, presidente del Sindicato de Hospitales Públicos del Valle del Cauca, la deuda asciende a cerca de 5.000 millones de pesos, una situación que hizo insostenible continuar prestando estos servicios.

“Se toma esta decisión de suspender todo lo que se relaciona con un segundo nivel, se atenderá lo de cápita, pero de verdad que se verán afectados todos los habitantes del municipio de Toro. Son alrededor de 7 mil usuarios y alrededor de casi 5 mil millones de pesos que le deben al hospital”, indicó.

El dirigente sindical aseguró que este caso se suma a la crisis que enfrentan las instituciones de salud del resto Valle del Cauca por el incumplimiento en los pagos de las EPS. Señaló que esta situación ha generado dificultades para cubrir obligaciones con proveedores, retrasos en el pago de salarios y la suspensión progresiva de servicios en varios hospitales del departamento.

Finalmente, hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que garantice el giro oportuno de los recursos correspondientes al mes de agosto y contribuya a aliviar la situación financiera de los hospitales, con el fin de evitar que más instituciones se vean obligadas a restringir la atención a los pacientes.