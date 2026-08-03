Balance positivo para los equipos vallecaucanos en la Liga Femenina de Fútbol

El Deportivo Cali dio un paso clave rumbo al título de la fase todos contra todos al vencer 2-1 a Atlético Nacional en Medellín, resultado que le permitió asumir el liderato de la Liga Femenina y garantizar el primer lugar de la tabla antes del inicio de los cuadrangulares.

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz, quien ha tenido que reestructurar la nómina tras la convocatoria de seis jugadoras a la Selección Colombia que disputa los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se adelantaron con anotaciones de Valeria Cárdenas (37′) y Lorena Cobos (39′). Nacional descontó por intermedio de Jylis Corena, pero en los minutos finales desperdició la opción del empate luego de que la arquera Valentina González atajara un penalti.

La acción más llamativa del compromiso se produjo al minuto 90, cuando la defensora Jessica Bermeo fue expulsada tras sujetar del cabello a María Camila Ceballos dentro del área, jugada que derivó en la pena máxima para el conjunto antioqueño.

En Cali, América respondió con autoridad y goleó 4-1 a Llaneros en el estadio Pascual Guerrero. Catalina Usme abrió el marcador con un gol olímpico y posteriormente firmó su doblete desde el punto penal. Stefanía Santos y Maura Henao completaron la contundente victoria escarlata, que mantiene al equipo en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

Por su parte, Internacional Palmira empató sin goles frente a Once Caldas y aseguró matemáticamente su clasificación a los cuadrangulares finales. El conjunto vallecaucano llegó a 23 puntos y selló su presencia entre los ocho mejores del campeonato.

La jornada también dejó una victoria importante para Orsomarso, que superó 1-0 a Real Santander gracias a la anotación de Anllys Sánchez al minuto 59. El triunfo mantiene con vida al equipo de Palmira en la lucha por el último cupo a la siguiente fase.

Con estos resultados, la fecha 16 definirá el último clasificado a los cuadrangulares. Independiente Medellín, Orsomarso, Fortaleza y Llaneros llegan con opciones de quedarse con ese único boleto restante.