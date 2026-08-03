Diez delegaciones internacionales ya confirmaron su asistencia a la posesión presidencial en Cali

Entre los preparativos para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que, hasta el momento, diez delegaciones de alto nivel han confirmado su asistencia al acto que se realizará en la Arena USC, escenario con capacidad para 2.600 personas.

“Hasta el momento, han confirmado su asistencia el rey Felipe VI de España; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de Chile, José Antonio Kast; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado; el jefe de Estado de Honduras, Nasry Asfura; y el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, en representación del Reino de los Países Bajos. También asistirán la primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, y la primera dama de Chile, María Pía Adriasola.

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Asimismo, participarán el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el vicepresidente de Guatemala, Karin Herrera, junto con los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Suecia y Brasil, además de delegaciones oficiales de México, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Corea, la Santa Sede y representantes de diferentes regiones de Colombia", especificó el mandatario.

El alcalde precisó que, además de los jefes de Estado, también estarán presentes ocho cancilleres: los de Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Suecia y Brasil.

Agregó Eder que, junto con el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca y la Fuerza Pública continúan adelantando los protocolos de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la ceremonia de posesión.