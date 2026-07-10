Autoridades del Valle del Cauca investigan el asesinada de una lideresa social en La Victoria

La Victoria, Valle del Cauca

Indepaz confirmó el homicidio de Diana Milena Pescador, lideresa de víctimas, quien fue atacada con arma de fuego por varios sujetos en el sector conocido como La Y, en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca. Su cuerpo fue hallado en vía pública.

Lea también: Investigan presuntos ataques con armas de fuego contra las cárceles de Buga y Cali

El asesinato fue denunciado por la Fundación Humanitaria de Derechos Humanos, Desplazados y Víctimas Nuevo Amanecer a la que pertenecía y por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Le interesa: Alertan enorme subregistro de reclutamiento forzado de menores en Buenaventura, Valle

De acuerdo con Indepaz, en el municipio tienen presencia estructuras como Los Flacos, Nueva Generación y otras bandas de carácter local. Con este caso, ya son 77 los líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia en lo corrido del año.